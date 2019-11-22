الأسمري: الملك رسم خارطة الطريق لعمل الدولة في المرحلة القادمة

قال: رئاسة المملكة لمجموعة الـ٢٠ يؤكد دورها في الاقتصاد العالمي

أكد مدير جامعة شقراء، والعضو السابق في مجلس الشورى عوض بن خزيم الأسمري، أن كلمة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أمام مجلس الشورى، في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى كشفت عما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية، كما جاءت لتبين أن المملكة العربية السعودية مستمرة في طريقها لتحقيق طموحاتها من الإنجازات من خلال رؤية 2030.

وقال "الأسمري": "سيدي الملك سلمان -رعاه الله - أشار خلال كلمته لما تحقق دولياً من تصنيف المملكة هذا العام، من قبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدماً، والأولى إصلاحاً، بين (190) دولة في العالم، وهذا يزيد من عزم المملكة وإصرارها على تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية، وهي ماضيةٌ في الطريق نحو استكمالها، وهو ما ظهر جليّاً في السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: "حيث وضع خادم الحرمين الشريفين مسؤولية الإصلاح العنوان الساطع للمرحلة الحالية والقادمة، والتزمت به الحكومة والوزارات والهيئات".

وتابع: "تلك الإصلاحات قادت إلى الشفافية والحوكمة في أعمال الدولة، وحققت العدالة بين المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وصانت مقدرات الوطن من الهدر المالي والفساد، وفتحت المجال أمام أبناء المجتمع والمقيمين في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم في العيش الأمن الكريم".

وأوضح: أنه "فِي هذا الإطار الحيوي في حياتنا أكد الملك سلمان أيده الله، ما يعكس تصميم الدولة بكامل سلطاتها ومؤسساتها على المضي قدماً في تنفيذ برامجها الإصلاحية، لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم".

وأشار "الأسمري" إلى أن المجتمع المحلي والدولي السياسي والاقتصادي والاجتماعي تلقى رسائل واضحة وصادقة من القائد الذي عمل على جعل المملكة دولة حضارية لها شأن بين الدول المتقدمة، وصاحبة القرار في قضايا عدة، ومن هذه الرسائل، إعلان المملكة عن طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام، لتأكيد موضوعات عدة منها الحوكمة، وعائدات البيع ستكون لصندوق الاستثمارات العامة من أجل الصرف على قطاعات استثمارية أخرى.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق فتح قطاع السياحة، وبدء العمل في إصدار التأشيرة السياحية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، التي يقوم بالعمل عليها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي الرؤية الطموحة التي اختارتها المملكة لتكون المنطلق، والأساس المحرك لجميع الخطط والبرامج.

وشدد "الأسمري" على أن المملكة لم تؤثر عليها أو تعيق مسيرتها ما تعرضت له من اعتداءات آثمة، تحاول آيسةً التأثير على مسيرتها البنّاءة، من خلال استهدافها بإطلاق صواريخ باليستية، وطائرات موجهة بدون طيار.

وأضاف: "من جانب آخر فإن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بدءاً من الشهر القادم، دليل على الدور المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي".

وتابع: "قدم الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الخطاب خارطة طريق لعمل الدولة في المرحلة القادمة، تعتمد على الله ثم على أبناء الوطن الكرام من خلال الرؤية الطموحة للمملكة، وتنويع مصادر الدخل والتوسع في الاستثمارات، وخلق فرص لعمل للأجيال، وتعزيز الثقة الاقتصادية مع دول العالم عبر الشراكات، وتقوية الروابط الثقافية بين شعبنا وشعوب العالم".