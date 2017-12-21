النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسارات وتجارب.. "كاربوني": في هذا الموعد تكتمل جاهزية المتاحف تقنيًّا

أكد بدء عملية التوحيد وتطوير الأعمال والعاملين وعقد شراكات مع المستثمرين

نظّمت هيئة المتاحف، لقاءً مفتوحًا بالمتحف الوطني في مدينة الرياض، تحدّث فيه الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف الدكتور ستيفانو كاربوني، عن الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، بحضور عدد من المختصين والمهتمين والعاملين في القطاع بمختلف تخصصاتهم.

وتناول "كاربوني"، في بداية اللقاء، أهم ركائز استراتيجية الهيئة، وما تهدف إليه من تعزيز التواصل مع المستثمرين والمهتمين، ودعم وتمكين العاملين في القطاع، والعمل التنظيمي المستقبلي لقطاع المتاحف، ووضع مسار موحد للمتاحف في المملكة وما تزخر به من مخزون ثقافي كبير.

وأكد تطوير المتاحف والكوادر البشرية العاملة بها، والبدء في خطة تطويرية وتدريبية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمتاحف وتصاميمها والعمل على جعلها بيئة جاذبة لكل فئات المجتمع، وقال: "ستكون المتاحف جاهزة تمامًا ومكتملة تقنيًّا بحلول 2030م".

وتَطَرّق بعد ذلك إلى تحديات العمل الاستراتيجي لدى الهيئة ومن أهمها: قلة أعداد العاملين في قطاع المتاحف على مستوى المملكة؛ مؤكدًا وضع الحلول المناسبة والعمل على زيادة توظيف المختصين بها، أسوةً بالمتاحف العالمية؛ حيث يصل عدد العاملين في بعضها إلى 2000 شخص؛ مشيرًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030م عبر زيادة عدد المتاحف في المملكة؛ مما يخلق فرصًا وظيفية عديدة.

وفي نهاية اللقاء شارك الحضور بطرح أسئلة متنوعة على الرئيس التنفيذي للهيئة، وتقديم الاقتراحات التطويرية لعمل قطاع المتاحف، مختتمًا "كاربوني" اللقاء بشكرهم على حضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا البدء في عملية توحيد مسارات المتاحف وتطوير أعمالها والعاملين بها، وعمل الشراكات مع المستثمرين، والاستفادة من تجارب المتاحف العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مسارات وتجارب.. "كاربوني": في هذا الموعد تكتمل جاهزية المتاحف تقنيًّا
سبق

نظّمت هيئة المتاحف، لقاءً مفتوحًا بالمتحف الوطني في مدينة الرياض، تحدّث فيه الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف الدكتور ستيفانو كاربوني، عن الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، بحضور عدد من المختصين والمهتمين والعاملين في القطاع بمختلف تخصصاتهم.

وتناول "كاربوني"، في بداية اللقاء، أهم ركائز استراتيجية الهيئة، وما تهدف إليه من تعزيز التواصل مع المستثمرين والمهتمين، ودعم وتمكين العاملين في القطاع، والعمل التنظيمي المستقبلي لقطاع المتاحف، ووضع مسار موحد للمتاحف في المملكة وما تزخر به من مخزون ثقافي كبير.

وأكد تطوير المتاحف والكوادر البشرية العاملة بها، والبدء في خطة تطويرية وتدريبية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمتاحف وتصاميمها والعمل على جعلها بيئة جاذبة لكل فئات المجتمع، وقال: "ستكون المتاحف جاهزة تمامًا ومكتملة تقنيًّا بحلول 2030م".

وتَطَرّق بعد ذلك إلى تحديات العمل الاستراتيجي لدى الهيئة ومن أهمها: قلة أعداد العاملين في قطاع المتاحف على مستوى المملكة؛ مؤكدًا وضع الحلول المناسبة والعمل على زيادة توظيف المختصين بها، أسوةً بالمتاحف العالمية؛ حيث يصل عدد العاملين في بعضها إلى 2000 شخص؛ مشيرًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030م عبر زيادة عدد المتاحف في المملكة؛ مما يخلق فرصًا وظيفية عديدة.

وفي نهاية اللقاء شارك الحضور بطرح أسئلة متنوعة على الرئيس التنفيذي للهيئة، وتقديم الاقتراحات التطويرية لعمل قطاع المتاحف، مختتمًا "كاربوني" اللقاء بشكرهم على حضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا البدء في عملية توحيد مسارات المتاحف وتطوير أعمالها والعاملين بها، وعمل الشراكات مع المستثمرين، والاستفادة من تجارب المتاحف العالمية.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
01:57 PM

مسارات وتجارب.. "كاربوني": في هذا الموعد تكتمل جاهزية المتاحف تقنيًّا

أكد بدء عملية التوحيد وتطوير الأعمال والعاملين وعقد شراكات مع المستثمرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
201

نظّمت هيئة المتاحف، لقاءً مفتوحًا بالمتحف الوطني في مدينة الرياض، تحدّث فيه الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف الدكتور ستيفانو كاربوني، عن الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، بحضور عدد من المختصين والمهتمين والعاملين في القطاع بمختلف تخصصاتهم.

وتناول "كاربوني"، في بداية اللقاء، أهم ركائز استراتيجية الهيئة، وما تهدف إليه من تعزيز التواصل مع المستثمرين والمهتمين، ودعم وتمكين العاملين في القطاع، والعمل التنظيمي المستقبلي لقطاع المتاحف، ووضع مسار موحد للمتاحف في المملكة وما تزخر به من مخزون ثقافي كبير.

وأكد تطوير المتاحف والكوادر البشرية العاملة بها، والبدء في خطة تطويرية وتدريبية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمتاحف وتصاميمها والعمل على جعلها بيئة جاذبة لكل فئات المجتمع، وقال: "ستكون المتاحف جاهزة تمامًا ومكتملة تقنيًّا بحلول 2030م".

وتَطَرّق بعد ذلك إلى تحديات العمل الاستراتيجي لدى الهيئة ومن أهمها: قلة أعداد العاملين في قطاع المتاحف على مستوى المملكة؛ مؤكدًا وضع الحلول المناسبة والعمل على زيادة توظيف المختصين بها، أسوةً بالمتاحف العالمية؛ حيث يصل عدد العاملين في بعضها إلى 2000 شخص؛ مشيرًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030م عبر زيادة عدد المتاحف في المملكة؛ مما يخلق فرصًا وظيفية عديدة.

وفي نهاية اللقاء شارك الحضور بطرح أسئلة متنوعة على الرئيس التنفيذي للهيئة، وتقديم الاقتراحات التطويرية لعمل قطاع المتاحف، مختتمًا "كاربوني" اللقاء بشكرهم على حضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا البدء في عملية توحيد مسارات المتاحف وتطوير أعمالها والعاملين بها، وعمل الشراكات مع المستثمرين، والاستفادة من تجارب المتاحف العالمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة