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"جوجل" تُطَوّر ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية

تختبرها حاليًا عبر أجهزة "بيكسل" وهواتف "نوكيا" و"شاومي"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تُطَوّر حاليًا ميزة جديدة يمكنها أن تسجل مكالمات الغرباء على هاتفك بصورة تلقائية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تطبيق "جوجل فون" الجديد الخاص بالاتصالات سيحصل قريبًا على تحديث جديد يمكنه تسجيل مكالمات أي شخص غريب وغير مسجل عبر قائمة اتصالات بصورة تلقائية.

وتختبر "جوجل" حاليًا الخدمة الجديدة عبر أجهزة "بيكسل" التابعة لها، بالإضافة إلى هواتف "نوكيا" و"شاومي".

والمميز في تلك التقنية الجديدة، هو أن جوجل ستُخطر كلا الطرفين بأنه سيتم تسجيل تلك المكالمة، وسيمكن لصاحب الهاتف أن يوقف تسجيل المكالمة، سواء قبل الاتصال أو خلاله.

ومن المقرر أن توفر جوجل تلك الخدمة لكل هواتف الأندرويد بعد انتهاء تجربة اختبارها على تلك الهواتف المختارة.

وقالت "جوجل": إن تلك التسجيلات تكون محفوظة في هواتف المستخدمين، ولا يتم الاطلاع عليها من قِبَل مسؤولي الشركة الأمريكية، أو يتم الاحتفاظ بنسخة منها في خوادم الشركة.

شركة جوجل الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تُطَوّر ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تُطَوّر حاليًا ميزة جديدة يمكنها أن تسجل مكالمات الغرباء على هاتفك بصورة تلقائية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تطبيق "جوجل فون" الجديد الخاص بالاتصالات سيحصل قريبًا على تحديث جديد يمكنه تسجيل مكالمات أي شخص غريب وغير مسجل عبر قائمة اتصالات بصورة تلقائية.

وتختبر "جوجل" حاليًا الخدمة الجديدة عبر أجهزة "بيكسل" التابعة لها، بالإضافة إلى هواتف "نوكيا" و"شاومي".

والمميز في تلك التقنية الجديدة، هو أن جوجل ستُخطر كلا الطرفين بأنه سيتم تسجيل تلك المكالمة، وسيمكن لصاحب الهاتف أن يوقف تسجيل المكالمة، سواء قبل الاتصال أو خلاله.

ومن المقرر أن توفر جوجل تلك الخدمة لكل هواتف الأندرويد بعد انتهاء تجربة اختبارها على تلك الهواتف المختارة.

وقالت "جوجل": إن تلك التسجيلات تكون محفوظة في هواتف المستخدمين، ولا يتم الاطلاع عليها من قِبَل مسؤولي الشركة الأمريكية، أو يتم الاحتفاظ بنسخة منها في خوادم الشركة.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
12:27 PM

"جوجل" تُطَوّر ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية

تختبرها حاليًا عبر أجهزة "بيكسل" وهواتف "نوكيا" و"شاومي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تُطَوّر حاليًا ميزة جديدة يمكنها أن تسجل مكالمات الغرباء على هاتفك بصورة تلقائية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تطبيق "جوجل فون" الجديد الخاص بالاتصالات سيحصل قريبًا على تحديث جديد يمكنه تسجيل مكالمات أي شخص غريب وغير مسجل عبر قائمة اتصالات بصورة تلقائية.

وتختبر "جوجل" حاليًا الخدمة الجديدة عبر أجهزة "بيكسل" التابعة لها، بالإضافة إلى هواتف "نوكيا" و"شاومي".

والمميز في تلك التقنية الجديدة، هو أن جوجل ستُخطر كلا الطرفين بأنه سيتم تسجيل تلك المكالمة، وسيمكن لصاحب الهاتف أن يوقف تسجيل المكالمة، سواء قبل الاتصال أو خلاله.

ومن المقرر أن توفر جوجل تلك الخدمة لكل هواتف الأندرويد بعد انتهاء تجربة اختبارها على تلك الهواتف المختارة.

وقالت "جوجل": إن تلك التسجيلات تكون محفوظة في هواتف المستخدمين، ولا يتم الاطلاع عليها من قِبَل مسؤولي الشركة الأمريكية، أو يتم الاحتفاظ بنسخة منها في خوادم الشركة.

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