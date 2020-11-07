"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: أبو عريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.