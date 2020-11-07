"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان
تشمل عدداً من المحافظات حتى 9 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: أبو عريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.
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"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
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2020-11-07
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: أبو عريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
12:45 PM
"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان
تشمل عدداً من المحافظات حتى 9 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: أبو عريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.