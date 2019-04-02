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حفر الباطن.. تدخل جراحي ينهي معاناة شاب من ورم كيسي بالفك

حجمه  ٢.٨ × ٢.٤ سنتيمتر.. تماثل للشفاء التام وحالته الصحية جيدة

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء تدخل جراحي لمريض يبلغ من العمر ٣٦ سنة، كان يعاني من وجود كيس تسبب في تغطية ثلثي الفك العلوي.

وبعد إجراء كافة الفحوصات الإشعاعية قرر الفريق إجراء تدخل جراحي، حيث تم إزالة الكيس بنجاح، وكان حجم الكيس الذي تم إزالته حوالي ٢.٨ × ٢.٤ سنتيمتر، وقد تماثل المريض بالشفاء التام وهو بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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حفر الباطن.. تدخل جراحي ينهي معاناة شاب من ورم كيسي بالفك
سبق

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء تدخل جراحي لمريض يبلغ من العمر ٣٦ سنة، كان يعاني من وجود كيس تسبب في تغطية ثلثي الفك العلوي.

وبعد إجراء كافة الفحوصات الإشعاعية قرر الفريق إجراء تدخل جراحي، حيث تم إزالة الكيس بنجاح، وكان حجم الكيس الذي تم إزالته حوالي ٢.٨ × ٢.٤ سنتيمتر، وقد تماثل المريض بالشفاء التام وهو بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
03:23 PM

حفر الباطن.. تدخل جراحي ينهي معاناة شاب من ورم كيسي بالفك

حجمه  ٢.٨ × ٢.٤ سنتيمتر.. تماثل للشفاء التام وحالته الصحية جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء تدخل جراحي لمريض يبلغ من العمر ٣٦ سنة، كان يعاني من وجود كيس تسبب في تغطية ثلثي الفك العلوي.

وبعد إجراء كافة الفحوصات الإشعاعية قرر الفريق إجراء تدخل جراحي، حيث تم إزالة الكيس بنجاح، وكان حجم الكيس الذي تم إزالته حوالي ٢.٨ × ٢.٤ سنتيمتر، وقد تماثل المريض بالشفاء التام وهو بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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