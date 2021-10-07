نجران.. 277 جولة تغلق 8 منشآت وتضبط 61 مخالفة لاحترازات كورونا

دعت الأمانة إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940

نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 277 جولة على الأسواق والمراكز التجارية، ضمن نطاق بلدية شمال نجران؛ بهدف التأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 8 منشآت تجارية غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط 61 مخالفة، وإنذار 4 محلات، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الأمانة الجميعَ إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.