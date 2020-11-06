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خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان بتقديم مساعدات عاجلة لتركيا

للتخفيف من آثار زلزال أزمير

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا؛ جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرًا، مخلفًا أضرارًا مادية بالغة بولاية أزمير التركية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرصه -أيده الله- على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان بتقديم مساعدات عاجلة لتركيا
سبق

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا؛ جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرًا، مخلفًا أضرارًا مادية بالغة بولاية أزمير التركية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرصه -أيده الله- على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
05:14 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
06:33 PM

خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان بتقديم مساعدات عاجلة لتركيا

للتخفيف من آثار زلزال أزمير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
15
9,531

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا؛ جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرًا، مخلفًا أضرارًا مادية بالغة بولاية أزمير التركية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرصه -أيده الله- على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن.

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