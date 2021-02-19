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الصورة تتحدث.. "الإخبارية" ترصد غياب الإجراءات الاحترازية بأحد مساجد ‫حفر الباطن

ازدحامات شديدة وتهاون العمالة.. والمراسل خشي على نفسه الإصابة بـ"كورونا"‏

عبدالحكيم شار- الرياض: رصدت قناة "الإخبارية"، اليوم الجمعة، غياب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بأحد مساجد حفر الباطن التي شددت عليها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد شهد المسجد أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة زحاماً شديداً وعدم تطبيق التباعد الجسدي بينهم، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى.

وأكد مراسل ‫القناة من حفر الباطن لبرنامج 120 عن وجود ازدحامات شديدة داخل وخارج المسجد وتهاون العمالة بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية!

وأضاف: الصورة تتحدث من صناعية حفر الباطن التي جئت إليها كي أرصد ما إذا كان هناك التزام بالإجراءات من المصلين بالجامع من العمالة، ووزارة الشؤون الإسلامية أغلقت خلال 11 يومًا، 92 مسجداً؛ نتيجة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأردف: شهد هذا الموقع ازدحامات شديدة جداً منذ العاشرة صباحاً، ويرجع ذلك إلى تهاون وعدم تعاون العمالة والمسؤولين عنها، في ظل الدور الذي تقوم به المحافظة والأمانة.

وتساءل: أين دور صاحب المنشأة التجارية الذي يترك عمالته دون توعية وتنبيه؟! وهذا المسجد الذي قد يتسع لـ500 مصلّ قد اكتظ بالمصلين وتجاوز العدد الذي يستوعبه داخل المسجد وخارجه، ولا يوجد تباعد جسدي بين المصلين حتى إن الموقع الذي أتواجد به كان مغلقاً نتيجة افتراش المصلين وبيعهم منتجات متنوعة من المواد الغذائية والخضراوات والأجهزة والملابس.

وتابع: خشيت على نفسي من الإصابة بفيروس كورونا خلال معايشتي هذه المناظر التي تشاهدونها ورصدتها الكاميرا.

وقال المراسل: لا يمكننا تجاوز أزمة جائحة كورونا بهذه الطريقة، ويجب التشديد على الإجراءات، وزيادة الوعي لهذه العمالة من خلال المسؤولين عنها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصورة تتحدث.. "الإخبارية" ترصد غياب الإجراءات الاحترازية بأحد مساجد ‫حفر الباطن
سبق

عبدالحكيم شار- الرياض: رصدت قناة "الإخبارية"، اليوم الجمعة، غياب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بأحد مساجد حفر الباطن التي شددت عليها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد شهد المسجد أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة زحاماً شديداً وعدم تطبيق التباعد الجسدي بينهم، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى.

وأكد مراسل ‫القناة من حفر الباطن لبرنامج 120 عن وجود ازدحامات شديدة داخل وخارج المسجد وتهاون العمالة بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية!

وأضاف: الصورة تتحدث من صناعية حفر الباطن التي جئت إليها كي أرصد ما إذا كان هناك التزام بالإجراءات من المصلين بالجامع من العمالة، ووزارة الشؤون الإسلامية أغلقت خلال 11 يومًا، 92 مسجداً؛ نتيجة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأردف: شهد هذا الموقع ازدحامات شديدة جداً منذ العاشرة صباحاً، ويرجع ذلك إلى تهاون وعدم تعاون العمالة والمسؤولين عنها، في ظل الدور الذي تقوم به المحافظة والأمانة.

وتساءل: أين دور صاحب المنشأة التجارية الذي يترك عمالته دون توعية وتنبيه؟! وهذا المسجد الذي قد يتسع لـ500 مصلّ قد اكتظ بالمصلين وتجاوز العدد الذي يستوعبه داخل المسجد وخارجه، ولا يوجد تباعد جسدي بين المصلين حتى إن الموقع الذي أتواجد به كان مغلقاً نتيجة افتراش المصلين وبيعهم منتجات متنوعة من المواد الغذائية والخضراوات والأجهزة والملابس.

وتابع: خشيت على نفسي من الإصابة بفيروس كورونا خلال معايشتي هذه المناظر التي تشاهدونها ورصدتها الكاميرا.

وقال المراسل: لا يمكننا تجاوز أزمة جائحة كورونا بهذه الطريقة، ويجب التشديد على الإجراءات، وزيادة الوعي لهذه العمالة من خلال المسؤولين عنها.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
05:59 PM

الصورة تتحدث.. "الإخبارية" ترصد غياب الإجراءات الاحترازية بأحد مساجد ‫حفر الباطن

ازدحامات شديدة وتهاون العمالة.. والمراسل خشي على نفسه الإصابة بـ"كورونا"‏

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عبدالحكيم شار - الرياض
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عبدالحكيم شار- الرياض: رصدت قناة "الإخبارية"، اليوم الجمعة، غياب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بأحد مساجد حفر الباطن التي شددت عليها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد شهد المسجد أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة زحاماً شديداً وعدم تطبيق التباعد الجسدي بينهم، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى.

وأكد مراسل ‫القناة من حفر الباطن لبرنامج 120 عن وجود ازدحامات شديدة داخل وخارج المسجد وتهاون العمالة بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية!

وأضاف: الصورة تتحدث من صناعية حفر الباطن التي جئت إليها كي أرصد ما إذا كان هناك التزام بالإجراءات من المصلين بالجامع من العمالة، ووزارة الشؤون الإسلامية أغلقت خلال 11 يومًا، 92 مسجداً؛ نتيجة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأردف: شهد هذا الموقع ازدحامات شديدة جداً منذ العاشرة صباحاً، ويرجع ذلك إلى تهاون وعدم تعاون العمالة والمسؤولين عنها، في ظل الدور الذي تقوم به المحافظة والأمانة.

وتساءل: أين دور صاحب المنشأة التجارية الذي يترك عمالته دون توعية وتنبيه؟! وهذا المسجد الذي قد يتسع لـ500 مصلّ قد اكتظ بالمصلين وتجاوز العدد الذي يستوعبه داخل المسجد وخارجه، ولا يوجد تباعد جسدي بين المصلين حتى إن الموقع الذي أتواجد به كان مغلقاً نتيجة افتراش المصلين وبيعهم منتجات متنوعة من المواد الغذائية والخضراوات والأجهزة والملابس.

وتابع: خشيت على نفسي من الإصابة بفيروس كورونا خلال معايشتي هذه المناظر التي تشاهدونها ورصدتها الكاميرا.

وقال المراسل: لا يمكننا تجاوز أزمة جائحة كورونا بهذه الطريقة، ويجب التشديد على الإجراءات، وزيادة الوعي لهذه العمالة من خلال المسؤولين عنها.

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