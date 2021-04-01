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ضرب هجر بالثمانية .. الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين

قبل جولتين من النهاية

حسم الفتح رسميًا لقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم ، للموسم الرياضي 2020-2021.

وحقق الفتح فوزًا كبيرًا على مضيفه هجر بنتيجة 8-0 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ 28.

ورفع الفتح رصيده إلى 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف والذي تعادل أمام الوطن بنتيجة 1-1 لحساب الجولة نفسها، وذلك قبل جولتين من النهاية.

ومن المقرر أن يتم تتويج لاعبي الفتح بالكأس، الخميس المقبل، في الجولة القادمة والتي يستضيف بها فريق الجيل على ملعبه بالأحساء.

الفتح الدوري الممتاز للناشئين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضرب هجر بالثمانية .. الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين
سبق

حسم الفتح رسميًا لقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم ، للموسم الرياضي 2020-2021.

وحقق الفتح فوزًا كبيرًا على مضيفه هجر بنتيجة 8-0 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ 28.

ورفع الفتح رصيده إلى 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف والذي تعادل أمام الوطن بنتيجة 1-1 لحساب الجولة نفسها، وذلك قبل جولتين من النهاية.

ومن المقرر أن يتم تتويج لاعبي الفتح بالكأس، الخميس المقبل، في الجولة القادمة والتي يستضيف بها فريق الجيل على ملعبه بالأحساء.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
09:33 PM

ضرب هجر بالثمانية .. الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين

قبل جولتين من النهاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسم الفتح رسميًا لقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم ، للموسم الرياضي 2020-2021.

وحقق الفتح فوزًا كبيرًا على مضيفه هجر بنتيجة 8-0 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ 28.

ورفع الفتح رصيده إلى 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف والذي تعادل أمام الوطن بنتيجة 1-1 لحساب الجولة نفسها، وذلك قبل جولتين من النهاية.

ومن المقرر أن يتم تتويج لاعبي الفتح بالكأس، الخميس المقبل، في الجولة القادمة والتي يستضيف بها فريق الجيل على ملعبه بالأحساء.

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