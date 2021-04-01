ضرب هجر بالثمانية .. الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين

قبل جولتين من النهاية

حسم الفتح رسميًا لقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم ، للموسم الرياضي 2020-2021.



وحقق الفتح فوزًا كبيرًا على مضيفه هجر بنتيجة 8-0 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ 28.



ورفع الفتح رصيده إلى 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف والذي تعادل أمام الوطن بنتيجة 1-1 لحساب الجولة نفسها، وذلك قبل جولتين من النهاية.



ومن المقرر أن يتم تتويج لاعبي الفتح بالكأس، الخميس المقبل، في الجولة القادمة والتي يستضيف بها فريق الجيل على ملعبه بالأحساء.