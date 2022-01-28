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مع موجة الغبار.. هذه علامات الإصابة بالتهاب الشُّعب الهوائية.. واحذر "الصفير"

تؤثر على الجهاز التنفسي خاصة بعد نزلات البرد ومشاكل الأنف

مع اجتياح موجة الغبار عددًا من مناطق السعودية تحدث أعراض التهاب الشُّعب الهوائية بعد أي التهابات تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، خاصة بعد نزلات البرد ومشاكل الجيوب الأنفية.

وبحسب موقع اليوم السابع نقلاً عن وسائل إعلام عالمية، فقد تشمل أعراض التهاب الشُّعب الهوائية السعال الجاف، وهو أول أعراض الالتهاب الشعبي، ويمكن أن ينقلب إلى الالتهاب الرئوي عندما يكون البلغم سميكا جدًّا؛ لذا يجب اعتباره علامة جدية، والتعامل معه سريعًا.

وأفادت الصحيفة بأن هناك عرضًا آخر، يراعي أن ينظر إليه على محمل الجد، هو صوت الصفير الذي ينتج أثناء عملية التنفس؛ فهو ثاني علامات التهاب الشُّعب الهوائية.

وكذلك التعب المصاحب للسعال بسبب ارتفاع وتيرة وشدة السعال. وقد يمر المريض بمراحل التعب، ويشمل ذلك ألم الصدر، وألمًا في عضلات البطن نتيجة السعال القوى المستمر.


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مع موجة الغبار.. هذه علامات الإصابة بالتهاب الشُّعب الهوائية.. واحذر "الصفير"
سبق

مع اجتياح موجة الغبار عددًا من مناطق السعودية تحدث أعراض التهاب الشُّعب الهوائية بعد أي التهابات تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، خاصة بعد نزلات البرد ومشاكل الجيوب الأنفية.

وبحسب موقع اليوم السابع نقلاً عن وسائل إعلام عالمية، فقد تشمل أعراض التهاب الشُّعب الهوائية السعال الجاف، وهو أول أعراض الالتهاب الشعبي، ويمكن أن ينقلب إلى الالتهاب الرئوي عندما يكون البلغم سميكا جدًّا؛ لذا يجب اعتباره علامة جدية، والتعامل معه سريعًا.

وأفادت الصحيفة بأن هناك عرضًا آخر، يراعي أن ينظر إليه على محمل الجد، هو صوت الصفير الذي ينتج أثناء عملية التنفس؛ فهو ثاني علامات التهاب الشُّعب الهوائية.

وكذلك التعب المصاحب للسعال بسبب ارتفاع وتيرة وشدة السعال. وقد يمر المريض بمراحل التعب، ويشمل ذلك ألم الصدر، وألمًا في عضلات البطن نتيجة السعال القوى المستمر.


28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
08:49 PM

مع موجة الغبار.. هذه علامات الإصابة بالتهاب الشُّعب الهوائية.. واحذر "الصفير"

تؤثر على الجهاز التنفسي خاصة بعد نزلات البرد ومشاكل الأنف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,951

مع اجتياح موجة الغبار عددًا من مناطق السعودية تحدث أعراض التهاب الشُّعب الهوائية بعد أي التهابات تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، خاصة بعد نزلات البرد ومشاكل الجيوب الأنفية.

وبحسب موقع اليوم السابع نقلاً عن وسائل إعلام عالمية، فقد تشمل أعراض التهاب الشُّعب الهوائية السعال الجاف، وهو أول أعراض الالتهاب الشعبي، ويمكن أن ينقلب إلى الالتهاب الرئوي عندما يكون البلغم سميكا جدًّا؛ لذا يجب اعتباره علامة جدية، والتعامل معه سريعًا.

وأفادت الصحيفة بأن هناك عرضًا آخر، يراعي أن ينظر إليه على محمل الجد، هو صوت الصفير الذي ينتج أثناء عملية التنفس؛ فهو ثاني علامات التهاب الشُّعب الهوائية.

وكذلك التعب المصاحب للسعال بسبب ارتفاع وتيرة وشدة السعال. وقد يمر المريض بمراحل التعب، ويشمل ذلك ألم الصدر، وألمًا في عضلات البطن نتيجة السعال القوى المستمر.


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