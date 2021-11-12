النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ"

فاز نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

وحصل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول على جائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر، بحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال النجم المصري الجائزة عن جدارة بعد أن كان العلامة الفارقة في البريميرليغ في أكتوبر الماضي؛ إذ نجح في التوقيع على خمسة أهداف للريدز، إضافةً إلى تقديمه أربع تمريرات حاسمة.

كما حاز هدف "صلاح" الرائع في مرمى مانشستر سيتي في المرحلة السابعة من منافسات البريميرليغ على جائزة أفضل هدف عن الشهر الماضي.

ونال الألماني توماس توخيل جائزة أفضل مدرب عن شهر أكتوبر، بحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقاد "توخيل" فريقه تشيلسي لتحقيق نتائج جيدة في الشهر الماضي، حيث حقق البلوز أربعة انتصارات مسجلاً أربعة عشر هدفاً، هذا بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الشباك في ثلاث مواجهات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ"
سبق

فاز نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

وحصل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول على جائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر، بحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال النجم المصري الجائزة عن جدارة بعد أن كان العلامة الفارقة في البريميرليغ في أكتوبر الماضي؛ إذ نجح في التوقيع على خمسة أهداف للريدز، إضافةً إلى تقديمه أربع تمريرات حاسمة.

كما حاز هدف "صلاح" الرائع في مرمى مانشستر سيتي في المرحلة السابعة من منافسات البريميرليغ على جائزة أفضل هدف عن الشهر الماضي.

ونال الألماني توماس توخيل جائزة أفضل مدرب عن شهر أكتوبر، بحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقاد "توخيل" فريقه تشيلسي لتحقيق نتائج جيدة في الشهر الماضي، حيث حقق البلوز أربعة انتصارات مسجلاً أربعة عشر هدفاً، هذا بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الشباك في ثلاث مواجهات.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
07:38 PM

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
482

فاز نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

وحصل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول على جائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر، بحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال النجم المصري الجائزة عن جدارة بعد أن كان العلامة الفارقة في البريميرليغ في أكتوبر الماضي؛ إذ نجح في التوقيع على خمسة أهداف للريدز، إضافةً إلى تقديمه أربع تمريرات حاسمة.

كما حاز هدف "صلاح" الرائع في مرمى مانشستر سيتي في المرحلة السابعة من منافسات البريميرليغ على جائزة أفضل هدف عن الشهر الماضي.

ونال الألماني توماس توخيل جائزة أفضل مدرب عن شهر أكتوبر، بحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقاد "توخيل" فريقه تشيلسي لتحقيق نتائج جيدة في الشهر الماضي، حيث حقق البلوز أربعة انتصارات مسجلاً أربعة عشر هدفاً، هذا بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الشباك في ثلاث مواجهات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,106
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,142
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,201

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة