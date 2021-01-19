السلطة الفلسطينية تستعد لتسلم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي

مندوب عن السلطة سيجلب الشحنة إلى الضفة الغربية عبر الأردن

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، موافقتها على تسلم السلطات الفلسطينية أول شحنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن اسمه، أن من المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية شحنة أولى مكونة من خمسة آلاف وحدة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن مندوبًا عن السلطة الفلسطينية سيجلب الشحنة إلى الضفة الغربية عبر الأردن؛ مشيرًا إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية أقرت استيرادها.

واعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

بدوره أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الاثنين، أن فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كوفيد-19 "سبوتنيك V"، وأنها ستتسلم أول دفعة من اللقاح خلال ثلاثة أشهر.