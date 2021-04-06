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بالفيديو تركي يطعن زوجته عدة طعنات في شارع عام بإسطنبول

سارع المارة بنقلها للمستشفى والسلطات ألقت القبض على الجاني لاحقاً

أظهرت لقطات صادمة رجلاً وهو يطعن زوجته في وجهها عدة مرات، في شارع عام في مدينة إسطنبول التركية، بعد رفضها العودة له بعد انفصالهما، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة في حي "بيرام باشا" في إسطنبول، حين كانت ألينا تولاي تاس تتجه لشراء الحليب لمنزل والدتها، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وكانت ألينا قد تركت زوجها أوكان تاس، لأنه اعتدى عليها بالضرب مرات عدة، وفقاً لما أشارت مصادر محلية تركية.

وأظهرت لقطات فيديو مراقبة في الشارع العام، أوكان وهو يواجه زوجته ألينا، وينهال عليها بالضرب، قبل أن يخرج سكيناً ويبدأ بطعنها بشكل متتال، ووقعت ألينا على الأرض خلف إحدى السيارات، قبل أن يلوذ أوكان بالفرار من مكان الحادث.


وسارع المارة بمساعدة ألينا ونقلها للمستشفى، حيث تلقت العلاج، وحالتها مستقرة الآن، بينما ألقت السلطات القبض على أوكان لاحقاً.

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بالفيديو تركي يطعن زوجته عدة طعنات في شارع عام بإسطنبول
سبق

أظهرت لقطات صادمة رجلاً وهو يطعن زوجته في وجهها عدة مرات، في شارع عام في مدينة إسطنبول التركية، بعد رفضها العودة له بعد انفصالهما، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة في حي "بيرام باشا" في إسطنبول، حين كانت ألينا تولاي تاس تتجه لشراء الحليب لمنزل والدتها، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وكانت ألينا قد تركت زوجها أوكان تاس، لأنه اعتدى عليها بالضرب مرات عدة، وفقاً لما أشارت مصادر محلية تركية.

وأظهرت لقطات فيديو مراقبة في الشارع العام، أوكان وهو يواجه زوجته ألينا، وينهال عليها بالضرب، قبل أن يخرج سكيناً ويبدأ بطعنها بشكل متتال، ووقعت ألينا على الأرض خلف إحدى السيارات، قبل أن يلوذ أوكان بالفرار من مكان الحادث.


وسارع المارة بمساعدة ألينا ونقلها للمستشفى، حيث تلقت العلاج، وحالتها مستقرة الآن، بينما ألقت السلطات القبض على أوكان لاحقاً.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
12:11 AM

بالفيديو تركي يطعن زوجته عدة طعنات في شارع عام بإسطنبول

سارع المارة بنقلها للمستشفى والسلطات ألقت القبض على الجاني لاحقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت لقطات صادمة رجلاً وهو يطعن زوجته في وجهها عدة مرات، في شارع عام في مدينة إسطنبول التركية، بعد رفضها العودة له بعد انفصالهما، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة في حي "بيرام باشا" في إسطنبول، حين كانت ألينا تولاي تاس تتجه لشراء الحليب لمنزل والدتها، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وكانت ألينا قد تركت زوجها أوكان تاس، لأنه اعتدى عليها بالضرب مرات عدة، وفقاً لما أشارت مصادر محلية تركية.

وأظهرت لقطات فيديو مراقبة في الشارع العام، أوكان وهو يواجه زوجته ألينا، وينهال عليها بالضرب، قبل أن يخرج سكيناً ويبدأ بطعنها بشكل متتال، ووقعت ألينا على الأرض خلف إحدى السيارات، قبل أن يلوذ أوكان بالفرار من مكان الحادث.


وسارع المارة بمساعدة ألينا ونقلها للمستشفى، حيث تلقت العلاج، وحالتها مستقرة الآن، بينما ألقت السلطات القبض على أوكان لاحقاً.

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