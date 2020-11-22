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خادم الحرمين يدعو رئيس الوزراء الإيطالي لتسلّم رئاسة مجموعة العشرين

في كلمته في اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول المجموعة

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمته في اختتام قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لتقديم كلمته وتسلّم رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين.
وقال حفظه الله: أود هنا أن أعرب عن خالص امتناني لشركائنا في اللجنة الثلاثية (الترويكا)، إيطاليا واليابان، على مساعدتهم لنا في تحقيق برنامجنا هذا العام.
وأضاف حفظه الله: يسرني الآن أن أنقل شرف ومسؤولية استضافة رئاسة مجموعة العشرين في عام 2021م إلى إيطاليا، متمنياً لها النجاح في ذلك. ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم العون بأي شكل ممكن.
وأضاف حفظه الله: الآن أدعو رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لتقديم كلمته وتسلّم رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين. تفضل دولة رئيس الوزراء.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يدعو رئيس الوزراء الإيطالي لتسلّم رئاسة مجموعة العشرين
سبق

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمته في اختتام قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لتقديم كلمته وتسلّم رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين.
وقال حفظه الله: أود هنا أن أعرب عن خالص امتناني لشركائنا في اللجنة الثلاثية (الترويكا)، إيطاليا واليابان، على مساعدتهم لنا في تحقيق برنامجنا هذا العام.
وأضاف حفظه الله: يسرني الآن أن أنقل شرف ومسؤولية استضافة رئاسة مجموعة العشرين في عام 2021م إلى إيطاليا، متمنياً لها النجاح في ذلك. ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم العون بأي شكل ممكن.
وأضاف حفظه الله: الآن أدعو رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لتقديم كلمته وتسلّم رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين. تفضل دولة رئيس الوزراء.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
07:00 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
09:49 PM

خادم الحرمين يدعو رئيس الوزراء الإيطالي لتسلّم رئاسة مجموعة العشرين

في كلمته في اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول المجموعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمته في اختتام قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لتقديم كلمته وتسلّم رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين.
وقال حفظه الله: أود هنا أن أعرب عن خالص امتناني لشركائنا في اللجنة الثلاثية (الترويكا)، إيطاليا واليابان، على مساعدتهم لنا في تحقيق برنامجنا هذا العام.
وأضاف حفظه الله: يسرني الآن أن أنقل شرف ومسؤولية استضافة رئاسة مجموعة العشرين في عام 2021م إلى إيطاليا، متمنياً لها النجاح في ذلك. ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم العون بأي شكل ممكن.
وأضاف حفظه الله: الآن أدعو رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لتقديم كلمته وتسلّم رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين. تفضل دولة رئيس الوزراء.

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