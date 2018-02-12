المرشدون السياحيون يستعدون لانطلاق الملتقى السعودي بالعاصمة المقدسة

برعاية أمير منطقة مكة المكرمة

كثّفت اللجنة المنظمة للملتقى السعودي للمرشدين السياحيين بمكة المكرمة استعداداتها لاستضافة الملتقى في العاصمة المقدسة خلال الفترة من 19-22 فبراير 2020م برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

من ناحية أخرى، استعد 50 مرشداً ومرشدةً من لجان التنظيم والاستقبال لانطلاق فعاليات الملتقى بالجولة التدريبية التي شملت المهارة في عرض المعلومات وإيصالها بسلاسة، وتم التطبيق العملي على مسار معالم مكة المكرمة التاريخية والدينية.

يذكر أن للملتقى أربع لجان هي: التنفيذية، والإدارية، والميدانية، ولجنة الإعلام والتوثيق.