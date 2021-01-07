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"إف بي آي" يخصص رابطًا لجمع معلومات عن أعمال العنف في الكونجرس

يسعى إلى تحديد هوية المقتحمين

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، اليوم (الخميس)، أنه يحقق في أعمال العنف التي اندلعت إثر اقتحام الآلاف من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقر الكونجرس بالعاصمة واشنطن، وأنه خصص رابطًا إلكترونيًّا للحصول على معلومات عن الواقعة.

وأفاد "إف بي آي" في بيان على موقعه الإلكتروني بأنه يسعى للحصول على معلومات من شأنها أن تساعد في تحديد هوية الأفراد الذين يحرّضون بصورة نشطة على العنف في واشنطن العاصمة".

وأضاف أنه يقبل المعلومات ومواد الإعلام الرقمية التي تصور أعمال الشغب والعنف في مبنى الكابيتول الأميركي والمنطقة المحيطة به في واشنطن العاصمة، في 6 يناير 2021، وفقًا لـ"رويترز".

وتضمن البيان رابطًا مخصصًا لتلقي المعلومات والصور ومقاطع الفيديو المصورة حول أعمال العنف التي جرت خلال اقتحام مبنى الكونغرس، كما خصص المكتب رقم هاتف لتلقي البلاغات الشفاهية المتعلقة بالحادث.

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"إف بي آي" يخصص رابطًا لجمع معلومات عن أعمال العنف في الكونجرس
سبق

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، اليوم (الخميس)، أنه يحقق في أعمال العنف التي اندلعت إثر اقتحام الآلاف من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقر الكونجرس بالعاصمة واشنطن، وأنه خصص رابطًا إلكترونيًّا للحصول على معلومات عن الواقعة.

وأفاد "إف بي آي" في بيان على موقعه الإلكتروني بأنه يسعى للحصول على معلومات من شأنها أن تساعد في تحديد هوية الأفراد الذين يحرّضون بصورة نشطة على العنف في واشنطن العاصمة".

وأضاف أنه يقبل المعلومات ومواد الإعلام الرقمية التي تصور أعمال الشغب والعنف في مبنى الكابيتول الأميركي والمنطقة المحيطة به في واشنطن العاصمة، في 6 يناير 2021، وفقًا لـ"رويترز".

وتضمن البيان رابطًا مخصصًا لتلقي المعلومات والصور ومقاطع الفيديو المصورة حول أعمال العنف التي جرت خلال اقتحام مبنى الكونغرس، كما خصص المكتب رقم هاتف لتلقي البلاغات الشفاهية المتعلقة بالحادث.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
05:17 PM

"إف بي آي" يخصص رابطًا لجمع معلومات عن أعمال العنف في الكونجرس

يسعى إلى تحديد هوية المقتحمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، اليوم (الخميس)، أنه يحقق في أعمال العنف التي اندلعت إثر اقتحام الآلاف من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقر الكونجرس بالعاصمة واشنطن، وأنه خصص رابطًا إلكترونيًّا للحصول على معلومات عن الواقعة.

وأفاد "إف بي آي" في بيان على موقعه الإلكتروني بأنه يسعى للحصول على معلومات من شأنها أن تساعد في تحديد هوية الأفراد الذين يحرّضون بصورة نشطة على العنف في واشنطن العاصمة".

وأضاف أنه يقبل المعلومات ومواد الإعلام الرقمية التي تصور أعمال الشغب والعنف في مبنى الكابيتول الأميركي والمنطقة المحيطة به في واشنطن العاصمة، في 6 يناير 2021، وفقًا لـ"رويترز".

وتضمن البيان رابطًا مخصصًا لتلقي المعلومات والصور ومقاطع الفيديو المصورة حول أعمال العنف التي جرت خلال اقتحام مبنى الكونغرس، كما خصص المكتب رقم هاتف لتلقي البلاغات الشفاهية المتعلقة بالحادث.

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