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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 39.7 مليون حالة

تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات تليها الهند ثم البرازيل

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 39.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 39 مليوناً و671 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 27.3 مليون، بينما اقترب عدد الوفيات من المليون و110 آلاف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبيرو وفرنسا.

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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 39.7 مليون حالة
سبق

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 39.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 39 مليوناً و671 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 27.3 مليون، بينما اقترب عدد الوفيات من المليون و110 آلاف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبيرو وفرنسا.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
09:39 AM

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 39.7 مليون حالة

تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات تليها الهند ثم البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 39.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 39 مليوناً و671 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 27.3 مليون، بينما اقترب عدد الوفيات من المليون و110 آلاف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبيرو وفرنسا.

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