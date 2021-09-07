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بسبب تفشي جائحة كورونا.. إلغاء رالي اليابان وإعلان جولة بديلة قريبًا

أُلغي رالي اليابان الذي كان يُفترض أن يكون المرحلة النهائية من بطولة العالم للراليات بين 11 و14 نوفمبر المقبل؛ بسبب تفشي جائحة كورونا، وفق ما أعلن المنظمون اليوم.

وقالت اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تنظيم الحدث في بيان: "نظرًا لخصائص المسابقة التي تُقام على الطرقات العامة مع التعاون الحتمي من جميع أفراد المجتمع المحلي، وحقيقة أن الحالات الطارئة لكوفيد-19 في اليابان تزداد يوميًّا، وأن تحسن الوضع لا يزال غير متوقَّع، لم يكن لدينا -للأسف- إلا خيار إلغاء رالي اليابان 2021، ومن المقرر إعلان جولة بديلة قريبًا".

وهذا هو العام الثاني تواليًا الذي يضطر فيه المنظمون إلى إلغاء رالي اليابان، الذي كان يفترض أن يعود إلى روزنامة السباقات العام الماضي للمرة الأولى منذ 2010.

وبعد ثماني مراحل من السباقات يتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب السائقين برصيد 162 نقطة متقدمًا بفارق 38 نقطة عن زميله في الفريق الويلزي إلفين إيفانز والبلجيكي تييري نوفيل.

وتقام الجولة المقبلة، وهي رالي الأكروبوليس الشهير، في اليونان بين 9 و12 سبتمبر الحالي، يعقبها سباقان آخران في الروزنامة في فنلندا (من 1 إلى 3 أكتوبر) وإسبانيا (من 14 إلى 17 من الشهر نفسه).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب تفشي جائحة كورونا.. إلغاء رالي اليابان وإعلان جولة بديلة قريبًا
سبق

أُلغي رالي اليابان الذي كان يُفترض أن يكون المرحلة النهائية من بطولة العالم للراليات بين 11 و14 نوفمبر المقبل؛ بسبب تفشي جائحة كورونا، وفق ما أعلن المنظمون اليوم.

وقالت اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تنظيم الحدث في بيان: "نظرًا لخصائص المسابقة التي تُقام على الطرقات العامة مع التعاون الحتمي من جميع أفراد المجتمع المحلي، وحقيقة أن الحالات الطارئة لكوفيد-19 في اليابان تزداد يوميًّا، وأن تحسن الوضع لا يزال غير متوقَّع، لم يكن لدينا -للأسف- إلا خيار إلغاء رالي اليابان 2021، ومن المقرر إعلان جولة بديلة قريبًا".

وهذا هو العام الثاني تواليًا الذي يضطر فيه المنظمون إلى إلغاء رالي اليابان، الذي كان يفترض أن يعود إلى روزنامة السباقات العام الماضي للمرة الأولى منذ 2010.

وبعد ثماني مراحل من السباقات يتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب السائقين برصيد 162 نقطة متقدمًا بفارق 38 نقطة عن زميله في الفريق الويلزي إلفين إيفانز والبلجيكي تييري نوفيل.

وتقام الجولة المقبلة، وهي رالي الأكروبوليس الشهير، في اليونان بين 9 و12 سبتمبر الحالي، يعقبها سباقان آخران في الروزنامة في فنلندا (من 1 إلى 3 أكتوبر) وإسبانيا (من 14 إلى 17 من الشهر نفسه).

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:36 PM

بسبب تفشي جائحة كورونا.. إلغاء رالي اليابان وإعلان جولة بديلة قريبًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أُلغي رالي اليابان الذي كان يُفترض أن يكون المرحلة النهائية من بطولة العالم للراليات بين 11 و14 نوفمبر المقبل؛ بسبب تفشي جائحة كورونا، وفق ما أعلن المنظمون اليوم.

وقالت اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تنظيم الحدث في بيان: "نظرًا لخصائص المسابقة التي تُقام على الطرقات العامة مع التعاون الحتمي من جميع أفراد المجتمع المحلي، وحقيقة أن الحالات الطارئة لكوفيد-19 في اليابان تزداد يوميًّا، وأن تحسن الوضع لا يزال غير متوقَّع، لم يكن لدينا -للأسف- إلا خيار إلغاء رالي اليابان 2021، ومن المقرر إعلان جولة بديلة قريبًا".

وهذا هو العام الثاني تواليًا الذي يضطر فيه المنظمون إلى إلغاء رالي اليابان، الذي كان يفترض أن يعود إلى روزنامة السباقات العام الماضي للمرة الأولى منذ 2010.

وبعد ثماني مراحل من السباقات يتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب السائقين برصيد 162 نقطة متقدمًا بفارق 38 نقطة عن زميله في الفريق الويلزي إلفين إيفانز والبلجيكي تييري نوفيل.

وتقام الجولة المقبلة، وهي رالي الأكروبوليس الشهير، في اليونان بين 9 و12 سبتمبر الحالي، يعقبها سباقان آخران في الروزنامة في فنلندا (من 1 إلى 3 أكتوبر) وإسبانيا (من 14 إلى 17 من الشهر نفسه).

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