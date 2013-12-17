النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن حثلين" يتوج بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2021

تقديراً لدوره في الحفاظ على التراث الأصيل وخدمة وتطوير كل ما يتعلق بالإبل

أعلن رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أشرف محمود عن اختيار مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين لنيل جائزة الثقافة الرياضية العربية في نسختها الثالثة للعام 2021م.

وجاء تتويج ابن حثلين بالجائزة تقديراً لدوره في الحفاظ على التراث العربي الأصيل وخدمة وتطوير كل ما يتعلق بالإبل؛ حيث استطاع أن يرسم خارطة طريق جديدة نجحت في إحداث نقلة نوعية في عالم الإبل ليصبح صناعة واستثمارًا من خلال تطوير المهرجانات التي باتت مقصداً سياحياً كما هو الحال في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. وتعددت المسابقات فتعاظمت الاستثمارات فيها ، وامتد الأمر إلى انتشار مصانع لحوم الإبل في العالم ، إلى جانب الحفاظ على السلالة ، ونشر ثقافة ممارسة أنشطة الإبل بين الجيل الجديد لتعريفه بالتراث العربي الأصيل ليتمكن من الحفاظ عليه باعتباره موروثاً ثقافياً عربياً أصيلاً.

تهدف الجائزة التي وضعها الاتحاد وفق عدة معايير إلى توجيه تحية شكر وتقدير وعرفان وامتنان لكل من يسهم في الارتقاء بالرياضة العربية ويحمي تراثها ويؤكد وحدتها.

يذكر أن جائزة الثقافة الرياضية العربية ليست كغيرها من الجوائز التي يتنافس عليها أشخاص ، وإنما هي جائزة تمنح لمن يختارهم مجلس أمناء الجائزة وفق ترشيحات اللجنة التنفيذية للاتحاد ، وتدور معايير الاختيار حول نشر ثقافة العطاء والوفاء والتأكيد على المسؤولية المجتمعية في كل موقع ولكل فرد في المنظومة الرياضية العربية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن حثلين" يتوج بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2021
سبق

أعلن رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أشرف محمود عن اختيار مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين لنيل جائزة الثقافة الرياضية العربية في نسختها الثالثة للعام 2021م.

وجاء تتويج ابن حثلين بالجائزة تقديراً لدوره في الحفاظ على التراث العربي الأصيل وخدمة وتطوير كل ما يتعلق بالإبل؛ حيث استطاع أن يرسم خارطة طريق جديدة نجحت في إحداث نقلة نوعية في عالم الإبل ليصبح صناعة واستثمارًا من خلال تطوير المهرجانات التي باتت مقصداً سياحياً كما هو الحال في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. وتعددت المسابقات فتعاظمت الاستثمارات فيها ، وامتد الأمر إلى انتشار مصانع لحوم الإبل في العالم ، إلى جانب الحفاظ على السلالة ، ونشر ثقافة ممارسة أنشطة الإبل بين الجيل الجديد لتعريفه بالتراث العربي الأصيل ليتمكن من الحفاظ عليه باعتباره موروثاً ثقافياً عربياً أصيلاً.

تهدف الجائزة التي وضعها الاتحاد وفق عدة معايير إلى توجيه تحية شكر وتقدير وعرفان وامتنان لكل من يسهم في الارتقاء بالرياضة العربية ويحمي تراثها ويؤكد وحدتها.

يذكر أن جائزة الثقافة الرياضية العربية ليست كغيرها من الجوائز التي يتنافس عليها أشخاص ، وإنما هي جائزة تمنح لمن يختارهم مجلس أمناء الجائزة وفق ترشيحات اللجنة التنفيذية للاتحاد ، وتدور معايير الاختيار حول نشر ثقافة العطاء والوفاء والتأكيد على المسؤولية المجتمعية في كل موقع ولكل فرد في المنظومة الرياضية العربية .

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
08:20 PM

"ابن حثلين" يتوج بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2021

تقديراً لدوره في الحفاظ على التراث الأصيل وخدمة وتطوير كل ما يتعلق بالإبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
634

أعلن رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أشرف محمود عن اختيار مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين لنيل جائزة الثقافة الرياضية العربية في نسختها الثالثة للعام 2021م.

وجاء تتويج ابن حثلين بالجائزة تقديراً لدوره في الحفاظ على التراث العربي الأصيل وخدمة وتطوير كل ما يتعلق بالإبل؛ حيث استطاع أن يرسم خارطة طريق جديدة نجحت في إحداث نقلة نوعية في عالم الإبل ليصبح صناعة واستثمارًا من خلال تطوير المهرجانات التي باتت مقصداً سياحياً كما هو الحال في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. وتعددت المسابقات فتعاظمت الاستثمارات فيها ، وامتد الأمر إلى انتشار مصانع لحوم الإبل في العالم ، إلى جانب الحفاظ على السلالة ، ونشر ثقافة ممارسة أنشطة الإبل بين الجيل الجديد لتعريفه بالتراث العربي الأصيل ليتمكن من الحفاظ عليه باعتباره موروثاً ثقافياً عربياً أصيلاً.

تهدف الجائزة التي وضعها الاتحاد وفق عدة معايير إلى توجيه تحية شكر وتقدير وعرفان وامتنان لكل من يسهم في الارتقاء بالرياضة العربية ويحمي تراثها ويؤكد وحدتها.

يذكر أن جائزة الثقافة الرياضية العربية ليست كغيرها من الجوائز التي يتنافس عليها أشخاص ، وإنما هي جائزة تمنح لمن يختارهم مجلس أمناء الجائزة وفق ترشيحات اللجنة التنفيذية للاتحاد ، وتدور معايير الاختيار حول نشر ثقافة العطاء والوفاء والتأكيد على المسؤولية المجتمعية في كل موقع ولكل فرد في المنظومة الرياضية العربية .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,607
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,800
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة