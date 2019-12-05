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وزير الثقافة يوجّه بإعادة تشكيل لجنة جمعية "الناشرين السعوديين"

"الغبين" رئيساً.. والعضوية تضمّ "أروى" و"فاطمة" و"معجب" و"منار"

وجّه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين إلى حين اكتمال الدراسة الحالية التي تنفذها وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتطوير القطاع الثالث في المجالات الثقافية في وزارة الثقافة، تمهيداً لتطوير عمل الجمعية ومواءمتها مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ومن المقرر أن تتولى لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين، التي تشرف وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الثقافة الإشراف على عملها، مهام حصر جميع أعمال الجمعية منذ إنشائها، ومراجعة لائحة الجمعية، واقتراح التعديلات اللازمة لمواءمتها مع ما يقتضيه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووضع خطة لتفعيل دور الجمعية على المستوى المحلي والمستوى الدولي بالتنسيق مع قطاع الأدب والنشر والترجمة، وإعداد تقييم شامل لحاضر الجمعية ومستقبلها، إضافة إلى تمثيل الجمعية محلياً ودولياً.

وتضم اللجنة عبدالله بن فهد الغبين "رئيساً"، والدكتورة أروى بنت داود بن خميّس "عضواً"، وفاطمة بنت محمد الحسين "عضواً"، ومعجب بن فايح الشمري "عضواً"، ومنار بنت سعود العميريني "عضواً".

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان جمعية الناشرين السعوديين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يوجّه بإعادة تشكيل لجنة جمعية "الناشرين السعوديين"
سبق

وجّه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين إلى حين اكتمال الدراسة الحالية التي تنفذها وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتطوير القطاع الثالث في المجالات الثقافية في وزارة الثقافة، تمهيداً لتطوير عمل الجمعية ومواءمتها مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ومن المقرر أن تتولى لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين، التي تشرف وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الثقافة الإشراف على عملها، مهام حصر جميع أعمال الجمعية منذ إنشائها، ومراجعة لائحة الجمعية، واقتراح التعديلات اللازمة لمواءمتها مع ما يقتضيه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووضع خطة لتفعيل دور الجمعية على المستوى المحلي والمستوى الدولي بالتنسيق مع قطاع الأدب والنشر والترجمة، وإعداد تقييم شامل لحاضر الجمعية ومستقبلها، إضافة إلى تمثيل الجمعية محلياً ودولياً.

وتضم اللجنة عبدالله بن فهد الغبين "رئيساً"، والدكتورة أروى بنت داود بن خميّس "عضواً"، وفاطمة بنت محمد الحسين "عضواً"، ومعجب بن فايح الشمري "عضواً"، ومنار بنت سعود العميريني "عضواً".

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
03:16 PM

وزير الثقافة يوجّه بإعادة تشكيل لجنة جمعية "الناشرين السعوديين"

"الغبين" رئيساً.. والعضوية تضمّ "أروى" و"فاطمة" و"معجب" و"منار"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدرعية
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وجّه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين إلى حين اكتمال الدراسة الحالية التي تنفذها وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتطوير القطاع الثالث في المجالات الثقافية في وزارة الثقافة، تمهيداً لتطوير عمل الجمعية ومواءمتها مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ومن المقرر أن تتولى لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين، التي تشرف وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الثقافة الإشراف على عملها، مهام حصر جميع أعمال الجمعية منذ إنشائها، ومراجعة لائحة الجمعية، واقتراح التعديلات اللازمة لمواءمتها مع ما يقتضيه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووضع خطة لتفعيل دور الجمعية على المستوى المحلي والمستوى الدولي بالتنسيق مع قطاع الأدب والنشر والترجمة، وإعداد تقييم شامل لحاضر الجمعية ومستقبلها، إضافة إلى تمثيل الجمعية محلياً ودولياً.

وتضم اللجنة عبدالله بن فهد الغبين "رئيساً"، والدكتورة أروى بنت داود بن خميّس "عضواً"، وفاطمة بنت محمد الحسين "عضواً"، ومعجب بن فايح الشمري "عضواً"، ومنار بنت سعود العميريني "عضواً".

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