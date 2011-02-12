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وزيرا الدفاع الأمريكي والروسي يناقشان القضايا الأمنية على وقع الأزمة الأوكرانية

بحثا حشد قوات موسكو حول كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن اليوم (السبت).

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن الاتصال بحث القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأتى الاتصال وسط احتدام التوتر بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، بيّن السكرتير الصحفي لـ"البنتاغون" جون كيربي، أن الوزيرين ناقشا حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا.

أمريكا البنتاغون روسيا أوكرانيا موسكو كييف وزارة الدفاع

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزيرا الدفاع الأمريكي والروسي يناقشان القضايا الأمنية على وقع الأزمة الأوكرانية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن اليوم (السبت).

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن الاتصال بحث القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأتى الاتصال وسط احتدام التوتر بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، بيّن السكرتير الصحفي لـ"البنتاغون" جون كيربي، أن الوزيرين ناقشا حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:03 PM

وزيرا الدفاع الأمريكي والروسي يناقشان القضايا الأمنية على وقع الأزمة الأوكرانية

بحثا حشد قوات موسكو حول كييف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن اليوم (السبت).

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن الاتصال بحث القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأتى الاتصال وسط احتدام التوتر بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، بيّن السكرتير الصحفي لـ"البنتاغون" جون كيربي، أن الوزيرين ناقشا حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا.

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