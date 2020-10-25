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أمير القصيم يبارك للدكتور "السيف" تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء

أكد أنه كفاءة وطنية.. ودعا له بالتوفيق في خدمة التعليم

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، اليوم، في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة؛ الدكتور علي بن محمد السيف، بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء.

ورحب أمير القصيم بالدكتور "السيف"، مباركًا له هذه الثقة الغالية، سائلاً الله -عز وجل - له أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ويوفقه في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد بما يحقق رؤية المملكة 2030، وتتطلبه المرحلة المقبلة، قائلاً: إنه كفاءة يفتخر بها وطنيًّا.

من جانبه رفع الدكتور "السيف" جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة -أيدها الله -.

وثمن الدكتور "السيف" مباركة أمير القصيم، مشيدًا بدعمه المستمر وتشجيعه المتواصل لأبناء الوطن في شتى المجالات، ومتابعته وتواصله في جميع المناسبات.

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أمير القصيم يبارك للدكتور "السيف" تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء
سبق

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، اليوم، في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة؛ الدكتور علي بن محمد السيف، بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء.

ورحب أمير القصيم بالدكتور "السيف"، مباركًا له هذه الثقة الغالية، سائلاً الله -عز وجل - له أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ويوفقه في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد بما يحقق رؤية المملكة 2030، وتتطلبه المرحلة المقبلة، قائلاً: إنه كفاءة يفتخر بها وطنيًّا.

من جانبه رفع الدكتور "السيف" جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة -أيدها الله -.

وثمن الدكتور "السيف" مباركة أمير القصيم، مشيدًا بدعمه المستمر وتشجيعه المتواصل لأبناء الوطن في شتى المجالات، ومتابعته وتواصله في جميع المناسبات.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
07:13 PM

أمير القصيم يبارك للدكتور "السيف" تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء

أكد أنه كفاءة وطنية.. ودعا له بالتوفيق في خدمة التعليم

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فلاح الجوفان - الرياض
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استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، اليوم، في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة؛ الدكتور علي بن محمد السيف، بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء.

ورحب أمير القصيم بالدكتور "السيف"، مباركًا له هذه الثقة الغالية، سائلاً الله -عز وجل - له أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ويوفقه في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد بما يحقق رؤية المملكة 2030، وتتطلبه المرحلة المقبلة، قائلاً: إنه كفاءة يفتخر بها وطنيًّا.

من جانبه رفع الدكتور "السيف" جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة -أيدها الله -.

وثمن الدكتور "السيف" مباركة أمير القصيم، مشيدًا بدعمه المستمر وتشجيعه المتواصل لأبناء الوطن في شتى المجالات، ومتابعته وتواصله في جميع المناسبات.

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