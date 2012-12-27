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أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسَيْ سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد

نيابة عن سمو ولي العهد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

ولدى وصول أمير منطقة الرياض ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس الإدارة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال).

وعقب نهاية الشوط العاشر، سلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس لخيل الإنتاج بعد فوز الجواد "الزحزاح" بالمركز الأول لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي.

وبدأ الشوط الحادي عشر للخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال) وتمكن الجواد "ماكينج ميراكلس" بالفوز بالمركز الأول لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي التهنئة للفائزين وما حققوه بكأس سمو ولي العهد -حفظه الله-، منوهًا بما تحظى به هذه الرياضة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ودعم مستوياتها للعالمية في كأس السعودية، معربًا عن شكره للأمير بندر بن خالد الفيصل على التنظيم العالي الذي أبرز المنافسة اليوم في إنجاز مسجل.

كأس ولي العهد للفروسية أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر سباقات الخيل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسَيْ سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد
سبق

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

ولدى وصول أمير منطقة الرياض ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس الإدارة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال).

وعقب نهاية الشوط العاشر، سلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس لخيل الإنتاج بعد فوز الجواد "الزحزاح" بالمركز الأول لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي.

وبدأ الشوط الحادي عشر للخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال) وتمكن الجواد "ماكينج ميراكلس" بالفوز بالمركز الأول لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي التهنئة للفائزين وما حققوه بكأس سمو ولي العهد -حفظه الله-، منوهًا بما تحظى به هذه الرياضة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ودعم مستوياتها للعالمية في كأس السعودية، معربًا عن شكره للأمير بندر بن خالد الفيصل على التنظيم العالي الذي أبرز المنافسة اليوم في إنجاز مسجل.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
10:05 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
01:09 AM

أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسَيْ سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد

نيابة عن سمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

ولدى وصول أمير منطقة الرياض ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس الإدارة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال).

وعقب نهاية الشوط العاشر، سلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس لخيل الإنتاج بعد فوز الجواد "الزحزاح" بالمركز الأول لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي.

وبدأ الشوط الحادي عشر للخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال) وتمكن الجواد "ماكينج ميراكلس" بالفوز بالمركز الأول لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي التهنئة للفائزين وما حققوه بكأس سمو ولي العهد -حفظه الله-، منوهًا بما تحظى به هذه الرياضة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ودعم مستوياتها للعالمية في كأس السعودية، معربًا عن شكره للأمير بندر بن خالد الفيصل على التنظيم العالي الذي أبرز المنافسة اليوم في إنجاز مسجل.

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