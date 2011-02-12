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"خادشة للحياء".. جدل ومقاطعة بسبب أغلفة بسكويت في المغرب

انقسام حاد يشهده الشارع المغربي بسبب أغلفة جديدة أصدرتها شركة بسكويت لمنتجاتها؛ حيث يرى معترضون أن العبارات المكتوبة على الأغلفة "خادشة للحياء".

وفاجأت إحدى شركات الحلويات زبائها بأغلفة جديدة للبسكويت تحمل عبارات باللهجة المغربية الدارجة، مثل "كنبغيك" وتعني "أحبك"، و"توحشتك" وتعني "اشتقت إليك".

وانتشرت صورة الأغلفة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر "هاشتاق" المقاطعة موقع تويتر في المغرب؛ لإجبار الشركة على التخلي عن الأغلفة الجديدة.

ووصف مغرد ما أقدمت عليه الشركة بأنه "مخدر"، ودعا إلى حماية "الأطفال والمراهقين" من تأثيراته.

وذهبت هذه المغردة إلى أن مقاطعة منتجات الشركة "واجب أخلاقي".

مغردون آخرون رأوا أن الحملة ضد الشركة نتيجة لـ"وعي زائف"، رافضين الحملة.

وينقل موقع "الحرة" عن الإعلامي المغربي عزيز كوكاس، أن النقاش الدائر حاليًا في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أغلفة الشركة لا يتعلق بالقيم، لكنه يتعلق بالدعاية التجارية".

ولم يصدر عن الشركة المنتجة حتى الآن أي بيان رسمي تعليقًا على الجدل الذي تسببت فيه أغلفتها الجديدة.

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"خادشة للحياء".. جدل ومقاطعة بسبب أغلفة بسكويت في المغرب
سبق

انقسام حاد يشهده الشارع المغربي بسبب أغلفة جديدة أصدرتها شركة بسكويت لمنتجاتها؛ حيث يرى معترضون أن العبارات المكتوبة على الأغلفة "خادشة للحياء".

وفاجأت إحدى شركات الحلويات زبائها بأغلفة جديدة للبسكويت تحمل عبارات باللهجة المغربية الدارجة، مثل "كنبغيك" وتعني "أحبك"، و"توحشتك" وتعني "اشتقت إليك".

وانتشرت صورة الأغلفة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر "هاشتاق" المقاطعة موقع تويتر في المغرب؛ لإجبار الشركة على التخلي عن الأغلفة الجديدة.

ووصف مغرد ما أقدمت عليه الشركة بأنه "مخدر"، ودعا إلى حماية "الأطفال والمراهقين" من تأثيراته.

وذهبت هذه المغردة إلى أن مقاطعة منتجات الشركة "واجب أخلاقي".

مغردون آخرون رأوا أن الحملة ضد الشركة نتيجة لـ"وعي زائف"، رافضين الحملة.

وينقل موقع "الحرة" عن الإعلامي المغربي عزيز كوكاس، أن النقاش الدائر حاليًا في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أغلفة الشركة لا يتعلق بالقيم، لكنه يتعلق بالدعاية التجارية".

ولم يصدر عن الشركة المنتجة حتى الآن أي بيان رسمي تعليقًا على الجدل الذي تسببت فيه أغلفتها الجديدة.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
01:48 PM

"خادشة للحياء".. جدل ومقاطعة بسبب أغلفة بسكويت في المغرب

A A A
أيمن حسن - الرياض
10
15,039

انقسام حاد يشهده الشارع المغربي بسبب أغلفة جديدة أصدرتها شركة بسكويت لمنتجاتها؛ حيث يرى معترضون أن العبارات المكتوبة على الأغلفة "خادشة للحياء".

وفاجأت إحدى شركات الحلويات زبائها بأغلفة جديدة للبسكويت تحمل عبارات باللهجة المغربية الدارجة، مثل "كنبغيك" وتعني "أحبك"، و"توحشتك" وتعني "اشتقت إليك".

وانتشرت صورة الأغلفة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر "هاشتاق" المقاطعة موقع تويتر في المغرب؛ لإجبار الشركة على التخلي عن الأغلفة الجديدة.

ووصف مغرد ما أقدمت عليه الشركة بأنه "مخدر"، ودعا إلى حماية "الأطفال والمراهقين" من تأثيراته.

وذهبت هذه المغردة إلى أن مقاطعة منتجات الشركة "واجب أخلاقي".

مغردون آخرون رأوا أن الحملة ضد الشركة نتيجة لـ"وعي زائف"، رافضين الحملة.

وينقل موقع "الحرة" عن الإعلامي المغربي عزيز كوكاس، أن النقاش الدائر حاليًا في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أغلفة الشركة لا يتعلق بالقيم، لكنه يتعلق بالدعاية التجارية".

ولم يصدر عن الشركة المنتجة حتى الآن أي بيان رسمي تعليقًا على الجدل الذي تسببت فيه أغلفتها الجديدة.

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