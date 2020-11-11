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محكمة ترد دعوى أب طالب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها الـ18

نفقة البنت واجبة على والدها حتى تتزوج

كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي، يتضمن رد دعوى أب، تقدَّم بها على ابنته مطالبًا بعدم النفقة عليها لبلوغها سن الـ 18 عامًا، وأنها تستطيع العمل، وذلك بعد صدور حكم سابق عليه، يقضي بإلزامه بالنفقة.

وأكد الأب عدم استطاعته النفقة عليها لظروفه المادية، في حين قالت الفتاة إنها لم تبلغ سن الـ 18 حتى الآن، وليست مستعدة للعمل، ولا مانع لديها من العيش مع والدها لكونها تعيش مع والدتها المطلقة.

وذكر الأب أن دعواه إسقاط النفقة وليس الحضانة، ولا تستطيع الفتاة العيش معه لأنه متزوج، إلا إذا تنازلت والدتها عن حضانة جميع أولاده، مع إسقاط حكم النفقة السابق.

وشدَّدت المحكمة في تسبيب حكمها على أنه ستوجب على الآباء النفقة على أولادهم الذين لا مال لهم، ولا يستطيعون العمل. ونفقة البنت واجبة على والدها حتى تتزوج، ولا يلزمها العمل للنفقة على نفسها. كما أن المدَّعى عليها مستعدة للعيش مع والدها، لكنه رفض ضم ابنته.

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محكمة ترد دعوى أب طالب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها الـ18
سبق

كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي، يتضمن رد دعوى أب، تقدَّم بها على ابنته مطالبًا بعدم النفقة عليها لبلوغها سن الـ 18 عامًا، وأنها تستطيع العمل، وذلك بعد صدور حكم سابق عليه، يقضي بإلزامه بالنفقة.

وأكد الأب عدم استطاعته النفقة عليها لظروفه المادية، في حين قالت الفتاة إنها لم تبلغ سن الـ 18 حتى الآن، وليست مستعدة للعمل، ولا مانع لديها من العيش مع والدها لكونها تعيش مع والدتها المطلقة.

وذكر الأب أن دعواه إسقاط النفقة وليس الحضانة، ولا تستطيع الفتاة العيش معه لأنه متزوج، إلا إذا تنازلت والدتها عن حضانة جميع أولاده، مع إسقاط حكم النفقة السابق.

وشدَّدت المحكمة في تسبيب حكمها على أنه ستوجب على الآباء النفقة على أولادهم الذين لا مال لهم، ولا يستطيعون العمل. ونفقة البنت واجبة على والدها حتى تتزوج، ولا يلزمها العمل للنفقة على نفسها. كما أن المدَّعى عليها مستعدة للعيش مع والدها، لكنه رفض ضم ابنته.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
10:48 PM

محكمة ترد دعوى أب طالب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها الـ18

نفقة البنت واجبة على والدها حتى تتزوج

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
5,671

كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي، يتضمن رد دعوى أب، تقدَّم بها على ابنته مطالبًا بعدم النفقة عليها لبلوغها سن الـ 18 عامًا، وأنها تستطيع العمل، وذلك بعد صدور حكم سابق عليه، يقضي بإلزامه بالنفقة.

وأكد الأب عدم استطاعته النفقة عليها لظروفه المادية، في حين قالت الفتاة إنها لم تبلغ سن الـ 18 حتى الآن، وليست مستعدة للعمل، ولا مانع لديها من العيش مع والدها لكونها تعيش مع والدتها المطلقة.

وذكر الأب أن دعواه إسقاط النفقة وليس الحضانة، ولا تستطيع الفتاة العيش معه لأنه متزوج، إلا إذا تنازلت والدتها عن حضانة جميع أولاده، مع إسقاط حكم النفقة السابق.

وشدَّدت المحكمة في تسبيب حكمها على أنه ستوجب على الآباء النفقة على أولادهم الذين لا مال لهم، ولا يستطيعون العمل. ونفقة البنت واجبة على والدها حتى تتزوج، ولا يلزمها العمل للنفقة على نفسها. كما أن المدَّعى عليها مستعدة للعيش مع والدها، لكنه رفض ضم ابنته.

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