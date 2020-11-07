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كورونا في  ليبيا.. 595 حالة إصابة جديدة و5 وفيات وتماثل 619 للشفاء

تسلم 2159 عينة من المختبرات منها 1564 سالبة و595 إيجابية

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، فيما تماثل 619 مصابًا للشفاء .

وأوضح المركز أنه تسلم 2159 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، وجاء منها 1564 عينة سالبة، و595 إيجابية، منها 167 حالة مخالطة .

وبهذا الإعلان، وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ وصوله إلى البلاد في مارس الماضي إلى 67 ألفًا و39 حالة، ما زال 26 ألفًا و870 منها نشطًا، وتماثل 39 ألفًا و243 آخرون للشفاء، فيما توفي 920 مصابًا .

فيروس كورونا الجديد ليبيا

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كورونا في  ليبيا.. 595 حالة إصابة جديدة و5 وفيات وتماثل 619 للشفاء
سبق

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، فيما تماثل 619 مصابًا للشفاء .

وأوضح المركز أنه تسلم 2159 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، وجاء منها 1564 عينة سالبة، و595 إيجابية، منها 167 حالة مخالطة .

وبهذا الإعلان، وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ وصوله إلى البلاد في مارس الماضي إلى 67 ألفًا و39 حالة، ما زال 26 ألفًا و870 منها نشطًا، وتماثل 39 ألفًا و243 آخرون للشفاء، فيما توفي 920 مصابًا .

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
05:41 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:23 PM

كورونا في  ليبيا.. 595 حالة إصابة جديدة و5 وفيات وتماثل 619 للشفاء

تسلم 2159 عينة من المختبرات منها 1564 سالبة و595 إيجابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، فيما تماثل 619 مصابًا للشفاء .

وأوضح المركز أنه تسلم 2159 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، وجاء منها 1564 عينة سالبة، و595 إيجابية، منها 167 حالة مخالطة .

وبهذا الإعلان، وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ وصوله إلى البلاد في مارس الماضي إلى 67 ألفًا و39 حالة، ما زال 26 ألفًا و870 منها نشطًا، وتماثل 39 ألفًا و243 آخرون للشفاء، فيما توفي 920 مصابًا .

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