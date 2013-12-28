"السومة": نسبة الرحيل أو البقاء في البيت الأهلاوي 50%

قال مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السوري عمر السومة، إن نسبة بقائه مع الفريق الأهلاوي متكافئة مع إمكانية رحيله، مع دخوله فترة الـ6 أشهر في عقده والتي تتيح له الانتقال إلى أي فريق آخر دون العودة إلى ناديه.

وزاد السومة في تصريح تلفزيوني بعد نهاية مباراة فريقه أمام الرائد( الدورية ) :" لا أحب الحديث عن تفاصيل التجديد من أجل التركيز مع الفريق في الملعب؛ لكن نسبة التوصل إلى اتفاق مع إدارة الأهلي أو عدمه تبقى 50% لكل احتمال".

وعن هدف الفوز الذي سجله من كرة ثابتة، أوضح السومة أن مدرب الفريق فلادان كان حاسماً معهم في غرفة الملابس بين الشوطين وطالبهم بالفوز للمنافسة على اللقب.