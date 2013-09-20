توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، يشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية.
"الأرصاد" ينبّه من ضباب على ينبع يؤدي إلى تدني الرؤية
المركز الوطني: الحالة بدأت الساعة الثانية صباحاً
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، يشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية.
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"الأرصاد" ينبّه من ضباب على ينبع يؤدي إلى تدني الرؤيةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-19
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
08:38 AM
"الأرصاد" ينبّه من ضباب على ينبع يؤدي إلى تدني الرؤية
المركز الوطني: الحالة بدأت الساعة الثانية صباحاً
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، يشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية.
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