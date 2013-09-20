توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، يشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد" ينبّه من ضباب على ينبع يؤدي إلى تدني الرؤية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-19 توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، يشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 08:38 AM

"الأرصاد" ينبّه من ضباب على ينبع يؤدي إلى تدني الرؤية المركز الوطني: الحالة بدأت الساعة الثانية صباحاً





A A A





0 مشاركة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، يشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية.