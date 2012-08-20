كشف تصنيف دولي عن تصدّر الدوري الإنجليزي قائمة أكثر 10 دوريات في العالم إنفاقاً حلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2021، والذي ينتهي في 31 أغسطس الحالي. وكشف موقع «ترانسفير ماركت» عن قائمة أكثر 10 دوريات صرفاً للأموال في الميركاتو الصيفي، واحتل الدوري الإنجليزي الصدارة بعد إنفاق ما يقارب 1.02 مليار يورو حتى الآن. وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد أن أنفق 446.6 مليون يورو حتى الآن، وتواجد الدوري الألماني في المركز الثالث بـ 340.3 مليون يورو، وكان الدوري الفرنسي في المركز الرابع بـ 301.9 مليون يورو. واحتل الدوري الإسباني المركز الخامس بـ 152.3 مليون يورو، وتواجد الدوري الروسي في المركز السادس بـ 90.6 مليون يورو، وجاء الدوري البلجيكي في المركز السابع 74.3 مليون يورو، وكان الدوري البرتغالي في المركز الثامن بـ 71.6 مليون يورو. وجاء في القائمة دوري عربي للمرة الأولى، وكان الدوري السعودي في المركز التاسع بـ 50.2 مليون يورو، وفي المركز العاشر تواجد دوري الدرجة الثانية الإيطالي بـ 50 مليون يورو.

إحصائية دولية: الدوري السعودي في قائمة أكثر 10 دوريات بالعالم إنفاقاً في الانتقالات الصيفية محمد البقمي سبق 2021-08-19 كشف تصنيف دولي عن تصدّر الدوري الإنجليزي قائمة أكثر 10 دوريات في العالم إنفاقاً حلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2021، والذي ينتهي في 31 أغسطس الحالي.



وكشف موقع «ترانسفير ماركت» عن قائمة أكثر 10 دوريات صرفاً للأموال في الميركاتو الصيفي، واحتل الدوري الإنجليزي الصدارة بعد إنفاق ما يقارب 1.02 مليار يورو حتى الآن. وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد أن أنفق 446.6 مليون يورو حتى الآن، وتواجد الدوري الألماني في المركز الثالث بـ 340.3 مليون يورو، وكان الدوري الفرنسي في المركز الرابع بـ 301.9 مليون يورو. واحتل الدوري الإسباني المركز الخامس بـ 152.3 مليون يورو، وتواجد الدوري الروسي في المركز السادس بـ 90.6 مليون يورو، وجاء الدوري البلجيكي في المركز السابع 74.3 مليون يورو، وكان الدوري البرتغالي في المركز الثامن بـ 71.6 مليون يورو. وجاء في القائمة دوري عربي للمرة الأولى، وكان الدوري السعودي في المركز التاسع بـ 50.2 مليون يورو، وفي المركز العاشر تواجد دوري الدرجة الثانية الإيطالي بـ 50 مليون يورو.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 10:58 PM

إحصائية دولية: الدوري السعودي في قائمة أكثر 10 دوريات بالعالم إنفاقاً في الانتقالات الصيفية ‪الدوري الإنجليزي في الصدارة والإيطالي ثانياً والألماني ثالثاً





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كشف تصنيف دولي عن تصدّر الدوري الإنجليزي قائمة أكثر 10 دوريات في العالم إنفاقاً حلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2021، والذي ينتهي في 31 أغسطس الحالي.



وكشف موقع «ترانسفير ماركت» عن قائمة أكثر 10 دوريات صرفاً للأموال في الميركاتو الصيفي، واحتل الدوري الإنجليزي الصدارة بعد إنفاق ما يقارب 1.02 مليار يورو حتى الآن. وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد أن أنفق 446.6 مليون يورو حتى الآن، وتواجد الدوري الألماني في المركز الثالث بـ 340.3 مليون يورو، وكان الدوري الفرنسي في المركز الرابع بـ 301.9 مليون يورو. واحتل الدوري الإسباني المركز الخامس بـ 152.3 مليون يورو، وتواجد الدوري الروسي في المركز السادس بـ 90.6 مليون يورو، وجاء الدوري البلجيكي في المركز السابع 74.3 مليون يورو، وكان الدوري البرتغالي في المركز الثامن بـ 71.6 مليون يورو. وجاء في القائمة دوري عربي للمرة الأولى، وكان الدوري السعودي في المركز التاسع بـ 50.2 مليون يورو، وفي المركز العاشر تواجد دوري الدرجة الثانية الإيطالي بـ 50 مليون يورو.