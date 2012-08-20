النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إحصائية دولية: الدوري السعودي في قائمة أكثر 10 دوريات بالعالم إنفاقاً في الانتقالات الصيفية

‪الدوري الإنجليزي في الصدارة والإيطالي ثانياً والألماني ثالثاً

كشف تصنيف دولي عن تصدّر الدوري الإنجليزي قائمة أكثر 10 دوريات في العالم إنفاقاً حلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2021، والذي ينتهي في 31 أغسطس الحالي.

وكشف موقع «ترانسفير ماركت» عن قائمة أكثر 10 دوريات صرفاً للأموال في الميركاتو الصيفي، واحتل الدوري الإنجليزي الصدارة بعد إنفاق ما يقارب 1.02 مليار يورو حتى الآن. وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد أن أنفق 446.6 مليون يورو حتى الآن، وتواجد الدوري الألماني في المركز الثالث بـ 340.3 مليون يورو، وكان الدوري الفرنسي في المركز الرابع بـ 301.9 مليون يورو. واحتل الدوري الإسباني المركز الخامس بـ 152.3 مليون يورو، وتواجد الدوري الروسي في المركز السادس بـ 90.6 مليون يورو، وجاء الدوري البلجيكي في المركز السابع 74.3 مليون يورو، وكان الدوري البرتغالي في المركز الثامن بـ 71.6 مليون يورو. وجاء في القائمة دوري عربي للمرة الأولى، وكان الدوري السعودي في المركز التاسع بـ 50.2 مليون يورو، وفي المركز العاشر تواجد دوري الدرجة الثانية الإيطالي بـ 50 مليون يورو.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
إحصائية دولية: الدوري السعودي في قائمة أكثر 10 دوريات بالعالم إنفاقاً في الانتقالات الصيفية
سبق

كشف تصنيف دولي عن تصدّر الدوري الإنجليزي قائمة أكثر 10 دوريات في العالم إنفاقاً حلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2021، والذي ينتهي في 31 أغسطس الحالي.

وكشف موقع «ترانسفير ماركت» عن قائمة أكثر 10 دوريات صرفاً للأموال في الميركاتو الصيفي، واحتل الدوري الإنجليزي الصدارة بعد إنفاق ما يقارب 1.02 مليار يورو حتى الآن. وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد أن أنفق 446.6 مليون يورو حتى الآن، وتواجد الدوري الألماني في المركز الثالث بـ 340.3 مليون يورو، وكان الدوري الفرنسي في المركز الرابع بـ 301.9 مليون يورو. واحتل الدوري الإسباني المركز الخامس بـ 152.3 مليون يورو، وتواجد الدوري الروسي في المركز السادس بـ 90.6 مليون يورو، وجاء الدوري البلجيكي في المركز السابع 74.3 مليون يورو، وكان الدوري البرتغالي في المركز الثامن بـ 71.6 مليون يورو. وجاء في القائمة دوري عربي للمرة الأولى، وكان الدوري السعودي في المركز التاسع بـ 50.2 مليون يورو، وفي المركز العاشر تواجد دوري الدرجة الثانية الإيطالي بـ 50 مليون يورو.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
10:58 PM

إحصائية دولية: الدوري السعودي في قائمة أكثر 10 دوريات بالعالم إنفاقاً في الانتقالات الصيفية

‪الدوري الإنجليزي في الصدارة والإيطالي ثانياً والألماني ثالثاً

A A A
محمد البقمي - الرياض
4
914

كشف تصنيف دولي عن تصدّر الدوري الإنجليزي قائمة أكثر 10 دوريات في العالم إنفاقاً حلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2021، والذي ينتهي في 31 أغسطس الحالي.

وكشف موقع «ترانسفير ماركت» عن قائمة أكثر 10 دوريات صرفاً للأموال في الميركاتو الصيفي، واحتل الدوري الإنجليزي الصدارة بعد إنفاق ما يقارب 1.02 مليار يورو حتى الآن. وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد أن أنفق 446.6 مليون يورو حتى الآن، وتواجد الدوري الألماني في المركز الثالث بـ 340.3 مليون يورو، وكان الدوري الفرنسي في المركز الرابع بـ 301.9 مليون يورو. واحتل الدوري الإسباني المركز الخامس بـ 152.3 مليون يورو، وتواجد الدوري الروسي في المركز السادس بـ 90.6 مليون يورو، وجاء الدوري البلجيكي في المركز السابع 74.3 مليون يورو، وكان الدوري البرتغالي في المركز الثامن بـ 71.6 مليون يورو. وجاء في القائمة دوري عربي للمرة الأولى، وكان الدوري السعودي في المركز التاسع بـ 50.2 مليون يورو، وفي المركز العاشر تواجد دوري الدرجة الثانية الإيطالي بـ 50 مليون يورو.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة