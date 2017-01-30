"تنامي" تطلق مسار تأهيل الجمعيات التعاونية

تدشين مسرعة الأعمال لخدمة الجمعيات الأهلية الناشئة

أطلقت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، مسارًا جديدًا لتطوير المنظمات غير الربحية، وهو مسار الجمعيات التعاونية؛ حيث أضافت جمعية السياحة الزراعية والريفية التعاونية "ريفنا"، والجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة، إلى الجمعيات التي يجري تأهيلها؛ ليصل عدد الجمعيات التي تأهلت إلى 42 جمعية أهلية ناشئة.

واحتضنت "تنامي"، عبر مسرعتها مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج" خلال عام ونصف، 30 جمعية أهلية ناشئة "احتضانًا كاملًا"، و12 جمعية احتضانًا جزئيًّا، وقامت "سراج" بتقديم عدد من الخدمات؛ منها بناء التوجه الاستراتيجي للجمعيات الأهلية الناشئة وخدمة الـ100 يوم الأولى للجمعيات، بالإضافة إلى عدد من الخدمات.

وأوضح الأمين العام لـ"تنامي"، خالد بن عبدالعزيز العواد لـ"سبق"، أن إضافة مسار خدمة الجمعيات التعاونية؛ يأتي لما تمتلكه "سراج" من خبرات متراكمة في القطاع، عززت من حضورها كشريك أساسي للتنمية المستدامة في القطاع غير الربحي؛ بما يسرع من وتيرة العمل في الجمعيات ويساعدها على الانطلاق وتقديم خدماتها بشكل أسرع.

وأضاف أن مسرعة "سراج" تقدم خدمات نوعية للجمعيات؛ من أهمها بناء التوجه الاستراتيجي، وبناء الخطة التشغيلية، ومصفوفة الشركاء، وصناعة مبادرة مجتمعية، والبناء المؤسسي بما يحويه من هياكل تنظيمية ووصف وظيفي ولوائح العمل وغيرها، وإنشاء وحدات للحوكمة.

وأبان "العواد"، أنه يجري متابعة الأعمال بعد الـ100 يوم الأولى ولمدة 9 أشهر؛ للتأكد من سير عمل الجمعيات وفق توجهها الاستراتيجي الذي تم بناؤه وكذلك خططها التشغيلية وبقية الخدمات من قِبَل مستشارين متخصصين من أجل متابعة الجمعيات وسيرها بالشكل السليم.

ونوّه بأنه يتم العمل الآن على إطلاق معمل الابتكار التنموي والمتخصص في ابتكار وبناء المبادرات التنموية للجمعيات التي تخرجت من "سراج" وغيرها من الجمعيات، والذي سيكون له الدور الفاعل في زيادة أثر هذه المبادرات في المجتمع وعائد اقتصادي أكبر؛ حيث يشرف عليه الخبير في المبادرات التنموية علي بن عبدالله الغانم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "تنامي".

يشار إلى أن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، دشّن مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، التابعة للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي في المملكة "تنامي" التي استطاعت تمكين وتأهيل وتطوير 42 جمعية أهلية وتعاونية، بحضور وكيل الوزارة للتنمية أحمد بن صالح بن ماجد، ومدير عام التطوير المهندس مشاري بن منصور الطريف.

وحضر التدشين من جانب جمعية "تنامي" أعضاءُ وفد الجمعية "تنامي"، الذي ضم الدكتور فؤاد العبدالكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وخالد العواد الأمين العام، وعمر الحماد مدير مكتب المشاريع PMO؛ حيث اطلع "الغانمي" على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها جمعية "تنامي" الهادفة إلى تطوير، وتمكين القطاع غير الربحي، وتسريع وتيرة أعماله، وتأهيل قياداته العليا، وسط بيئات مهنية ومنتجة.