30 ألف وحدة سكنية ضمن خطة لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة بالرياض

المطور العقاري الوطني "روشن" تعلن عن حيّها الأول بالعاصمة

أعلنت "روشن" المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن حيّها الأول في مدينة الرياض الذي تمتد مساحته لأكثر من 20 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وهو أول أحياء "روشن" التي سيتم تنفيذها ضمن خطة على مدى عشر سنوات لتطوير عدة أحياء في أربع مناطق رئيسية وأكثر من 9 مدن في مختلف مناطق المملكة.

ويتميز حي الرياض بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة الرياض بالقرب من جامعة الأميرة نورة وجنوب مطار الملك خالد الدولي. ويربط هذا الموقع الحيوي السكان بالطرق الرئيسية وشبكة المواصلات، بالإضافة إلى الحدائق وطرق المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمساجد، والتي تم تطويرها ضمن أعلى المواصفات ومن شأنها توفير أسلوب حياة فريد، مع الحفاظ على التصاميم التراثية والحضرية التي تُبرز عراقة وثقافة العاصمة، وذلك بما يتوافق مع الاحتياجات اليومية والتطلعات المستقبلية لمختلف شرائح المجتمع السعودي. ويسهم الحي الأول في مدينة الرياض برفع جودة الحياة ضمن خطة رؤية 2030.