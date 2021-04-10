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شاهد.. هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة تصل بانكوك

توزعها الشؤون الإسلامية على المساجد والهيئات والجمعيات وفق البروتوكولات الصحية

وصلت، اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر شعبان ١٤٤٢هـ، إلى العاصمة بانكوك أكثر من ٨ أطنان من التمور ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب المستشار الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لتوزيعها في مملكة تايلند، ضمن أعمال ومناشط الوزارة لعام ١٤٤٢هـ.

وبهذه المناسبة رفع القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك عصام الجطيلي، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمانه من دعمٍ سخي لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، لافتًا إلى أن ما تقدمه مملكتنا الحبيبة هو رسالة تأكيد عالمية على أن مملكة الإنسانية رغم الجوائح لا تنسى تقديم الدعم لكل محتاج .

ونوّه المستشار الإسلامي في تايلند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، إلى حرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يشرف وبشكل دائم على القيام بأعمالنا وفق أعلى معايير الدقة؛ تنفيذًا وتحقيقًا لرؤى قيادتنا الرشيدة -حفظها الله.

وبيّن الدكتور الحمودي أنه سيتم توزيع الهدية على المساجد والهيئات والجمعيات، وسيشمل البرنامج ولايات تايلند، وسيكون العمل وفق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية .

واختتم بأنْ يحفظ الله تعالى لمملكتنا الغالية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يرفل هذا الوطن العزيز بنِعَم الأمن والأمان والرزق الوفير، لتكون منارةً بين الأمم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة تصل بانكوك
سبق

وصلت، اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر شعبان ١٤٤٢هـ، إلى العاصمة بانكوك أكثر من ٨ أطنان من التمور ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب المستشار الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لتوزيعها في مملكة تايلند، ضمن أعمال ومناشط الوزارة لعام ١٤٤٢هـ.

وبهذه المناسبة رفع القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك عصام الجطيلي، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمانه من دعمٍ سخي لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، لافتًا إلى أن ما تقدمه مملكتنا الحبيبة هو رسالة تأكيد عالمية على أن مملكة الإنسانية رغم الجوائح لا تنسى تقديم الدعم لكل محتاج .

ونوّه المستشار الإسلامي في تايلند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، إلى حرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يشرف وبشكل دائم على القيام بأعمالنا وفق أعلى معايير الدقة؛ تنفيذًا وتحقيقًا لرؤى قيادتنا الرشيدة -حفظها الله.

وبيّن الدكتور الحمودي أنه سيتم توزيع الهدية على المساجد والهيئات والجمعيات، وسيشمل البرنامج ولايات تايلند، وسيكون العمل وفق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية .

واختتم بأنْ يحفظ الله تعالى لمملكتنا الغالية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يرفل هذا الوطن العزيز بنِعَم الأمن والأمان والرزق الوفير، لتكون منارةً بين الأمم .

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
03:41 PM

شاهد.. هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة تصل بانكوك

توزعها الشؤون الإسلامية على المساجد والهيئات والجمعيات وفق البروتوكولات الصحية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,499

وصلت، اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر شعبان ١٤٤٢هـ، إلى العاصمة بانكوك أكثر من ٨ أطنان من التمور ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب المستشار الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لتوزيعها في مملكة تايلند، ضمن أعمال ومناشط الوزارة لعام ١٤٤٢هـ.

وبهذه المناسبة رفع القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك عصام الجطيلي، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمانه من دعمٍ سخي لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، لافتًا إلى أن ما تقدمه مملكتنا الحبيبة هو رسالة تأكيد عالمية على أن مملكة الإنسانية رغم الجوائح لا تنسى تقديم الدعم لكل محتاج .

ونوّه المستشار الإسلامي في تايلند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، إلى حرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يشرف وبشكل دائم على القيام بأعمالنا وفق أعلى معايير الدقة؛ تنفيذًا وتحقيقًا لرؤى قيادتنا الرشيدة -حفظها الله.

وبيّن الدكتور الحمودي أنه سيتم توزيع الهدية على المساجد والهيئات والجمعيات، وسيشمل البرنامج ولايات تايلند، وسيكون العمل وفق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية .

واختتم بأنْ يحفظ الله تعالى لمملكتنا الغالية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يرفل هذا الوطن العزيز بنِعَم الأمن والأمان والرزق الوفير، لتكون منارةً بين الأمم .

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