"آفاق لعلوم الفضاء": غداً اقتران أرض وشمس وقمر.. وهذا موعد العيد

تفاصيل تكشفها الجمعية لـ"سبق".. تغطية كاملة لمستجدات تحرّي الهلال

تفيد الحسابات الفلكية، بأن الاقتران المركزي بين الشمس والقمر والأرض سيحدث -بمشيئة الله- مساء غدٍ الثلاثاء 29 رمضان 1442 هـ، حسب تقويم أم القرى الموافق 11 مايو 2021 عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

جاء ذلك في بيانٍ ورد لـ"سبق"، من جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، موضحاً أنهُ وفي يوم الثلاثاء يوم التحرّي لن يكون هناك هلال فوق الأفق بعد غروب الشمس؛ نظراً لغروب القمر قبل غروب الشمس بنحو 12 دقيقة، حسب أفق مكة المكرّمة.

وأشارت الجمعية إلى أنهُ في يوم الأربعاء 30 رمضان 1442 هـ، فإن فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس نحو 39 دقيقة، وعمره يُقدر حينها بنحو 21 ساعة، وارتفاعه عن الافق 7.33 درجة، وإضاءة سطحه 0.6 % من إضاءة القمر البدر.. وأنها فترة كافية لمشاهدته بالعين المجردة في حال كانت الأجواء صافية والأفق الغربي خالياً من السواتر.

وبناءً على هذه المعطيات تتوقع جمعية آفاق لعلوم الفلك -بمشيئة الله- أن تكمل عدة رمضان ثلاثين يوماً، والخميس 13 مايو 2021 هو غرة شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، في معظم الدول الإسلامية؛ إن لم يكن كلها.

كما أن الجمعية تقوم بتحرّي الهلال وبتغطية كاملة لمستجدات إعلان دخول عيد الفطر المبارك من يوم غدٍ الثلاثاء على صفحتها الرسمية بـ"تويتر" @hsss_sa كما جرت العادة السنوية.