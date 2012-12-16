أستاذ عقاقير طبية يحذر: علاجات السكري تتعارض مع "الثوم" و"البصل"
دعا من يتناول هذه الأدوية بعدم الإكثار من تناول هذين الصنفين
نبه أستاذ العقاقير الطبية، د. جابر القحطاني، من أن هناك بعض الأدوية، تتعارض مع الثوم والبصل، وفي مقدمتها علاجات السكري.
وأوضح "القحطاني" أن "الثوم" و"البصل" تتعارضان مع أدوية سكر الدم، ومع أدوية الورفارين والأسبرين والبلافكس.
وأوصى "مختص العقاقير" من يتناول أي من هذه الأدوية بعدم الإكثار من تناول الثوم والبصل.
أستاذ عقاقير طبية يحذر: علاجات السكري تتعارض مع "الثوم" و"البصل"
فهد الغبيوي
سبق
2021-12-16
نبه أستاذ العقاقير الطبية، د. جابر القحطاني، من أن هناك بعض الأدوية، تتعارض مع الثوم والبصل، وفي مقدمتها علاجات السكري.
وأوضح "القحطاني" أن "الثوم" و"البصل" تتعارضان مع أدوية سكر الدم، ومع أدوية الورفارين والأسبرين والبلافكس.
وأوصى "مختص العقاقير" من يتناول أي من هذه الأدوية بعدم الإكثار من تناول الثوم والبصل.
16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
02:50 PM
أستاذ عقاقير طبية يحذر: علاجات السكري تتعارض مع "الثوم" و"البصل"
دعا من يتناول هذه الأدوية بعدم الإكثار من تناول هذين الصنفين
نبه أستاذ العقاقير الطبية، د. جابر القحطاني، من أن هناك بعض الأدوية، تتعارض مع الثوم والبصل، وفي مقدمتها علاجات السكري.
وأوضح "القحطاني" أن "الثوم" و"البصل" تتعارضان مع أدوية سكر الدم، ومع أدوية الورفارين والأسبرين والبلافكس.
وأوصى "مختص العقاقير" من يتناول أي من هذه الأدوية بعدم الإكثار من تناول الثوم والبصل.