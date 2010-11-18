النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الباحة يستقبل سفير السويد لدى المملكة

ثمّن العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين

استقبل أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، سفير مملكة السويد لدى المملكة، إيان كنوتسون، الذي يزور المنطقة حاليًا.

ورحب الأمير حسام بن سعود، بالسفير السويدي، مشيدًا بالعلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية، ومملكة السويد، وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وعبر "كنوتسون" عن بالغ سعادته وسروره بزيارة الباحة، وما لمسه من معالم التطور والبناء في المنطقة, وما تتميز به من هوية سياحية وتراثية وأجواء مناخية وغطاء نباتي وتنوع تضاريس، مقدمًا شكره وتقديره لأمير الباحة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، مختتمًا اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير الباحة يستقبل سفير السويد لدى المملكة
سبق

استقبل أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، سفير مملكة السويد لدى المملكة، إيان كنوتسون، الذي يزور المنطقة حاليًا.

ورحب الأمير حسام بن سعود، بالسفير السويدي، مشيدًا بالعلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية، ومملكة السويد، وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وعبر "كنوتسون" عن بالغ سعادته وسروره بزيارة الباحة، وما لمسه من معالم التطور والبناء في المنطقة, وما تتميز به من هوية سياحية وتراثية وأجواء مناخية وغطاء نباتي وتنوع تضاريس، مقدمًا شكره وتقديره لأمير الباحة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، مختتمًا اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
04:27 PM

أمير الباحة يستقبل سفير السويد لدى المملكة

ثمّن العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
36

استقبل أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، سفير مملكة السويد لدى المملكة، إيان كنوتسون، الذي يزور المنطقة حاليًا.

ورحب الأمير حسام بن سعود، بالسفير السويدي، مشيدًا بالعلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية، ومملكة السويد، وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وعبر "كنوتسون" عن بالغ سعادته وسروره بزيارة الباحة، وما لمسه من معالم التطور والبناء في المنطقة, وما تتميز به من هوية سياحية وتراثية وأجواء مناخية وغطاء نباتي وتنوع تضاريس، مقدمًا شكره وتقديره لأمير الباحة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، مختتمًا اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,666
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,953
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,585
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,509

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة