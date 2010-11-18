أمير الباحة يستقبل سفير السويد لدى المملكة

ثمّن العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين

استقبل أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، سفير مملكة السويد لدى المملكة، إيان كنوتسون، الذي يزور المنطقة حاليًا.

ورحب الأمير حسام بن سعود، بالسفير السويدي، مشيدًا بالعلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية، ومملكة السويد، وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وعبر "كنوتسون" عن بالغ سعادته وسروره بزيارة الباحة، وما لمسه من معالم التطور والبناء في المنطقة, وما تتميز به من هوية سياحية وتراثية وأجواء مناخية وغطاء نباتي وتنوع تضاريس، مقدمًا شكره وتقديره لأمير الباحة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، مختتمًا اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.