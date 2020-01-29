النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخرج.. باعة الحطب المحلي في ازدياد و"الزراعة": نعمل وفق الإمكانات المتاحة

"سبق" ترصد.. كميات ضخمة وأسعارًا مرتفعة بشكل علني دون رقابة

لا يزال باعة الحطب المحلي في محافظة الخرج، يتجاهلون تحذيرات الجهات المختصة، وأصبحوا يتواجدون بازدياد يومًا بعد يوم، للبيع العشوائي وبشكل علني دون اعتبار لأي عقوبات أو غرامات قد تُفرض بحقهم من قِبَل تلك الجهات لمخالفتهم الأنظمة والقوانين.

ورصدت "سبق"، خلال جولتها، تواجد عدد كبير من باعة الحطب المحلي في أحد الميادين الرئيسية بالمحافظة، وهم يعرضون -بأريحية وأمان تام- حمولات ضخمة من الحطب المحلي، تنوعت ما بين حِزَم صغيرة ومركبات صغيرة وكبيرة.

وتفاوتت الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في الأعوام السابقة؛ حيث بلغ سعر الحزم الصغيرة من 100 إلى 150 ريالًا؛ فيما بلغت حمولات سيارات النقل الصغيرة ما بين 800 إلى 2000 ريال، حسب نوعية وجودة الحطب ومصدره أيضًا.

من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الدكتور علي المنصور في حديثه لـ"سبق"، أن مكتب الوزارة في المحافظة يقوم -حسب الإمكانيات المتاحة له- بمتابعة وضبط المخالفين لنظام المراعي والغابات.

وأكد المنصور أنه حاليًا يوجد لجنة تم تشكيلها بالمحافظة؛ لمتابعة وضبط المخالفين، وهناك تعاون مع البلديات، وكذلك المحافظة والجهات الأمنية، ويتم فرض غرامات على مَن يتم ضبطهم من لجنة مكوّنة للنظر في فرض العقوبات على مخالفي نظام المراعي والغابات بمنطقة الرياض، ونسعى لضبط كل من يتواجد، بالتعاون مع بقية الجهات المذكورة.

الخرج باعة الحطب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الخرج.. باعة الحطب المحلي في ازدياد و"الزراعة": نعمل وفق الإمكانات المتاحة
سبق

لا يزال باعة الحطب المحلي في محافظة الخرج، يتجاهلون تحذيرات الجهات المختصة، وأصبحوا يتواجدون بازدياد يومًا بعد يوم، للبيع العشوائي وبشكل علني دون اعتبار لأي عقوبات أو غرامات قد تُفرض بحقهم من قِبَل تلك الجهات لمخالفتهم الأنظمة والقوانين.

ورصدت "سبق"، خلال جولتها، تواجد عدد كبير من باعة الحطب المحلي في أحد الميادين الرئيسية بالمحافظة، وهم يعرضون -بأريحية وأمان تام- حمولات ضخمة من الحطب المحلي، تنوعت ما بين حِزَم صغيرة ومركبات صغيرة وكبيرة.

وتفاوتت الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في الأعوام السابقة؛ حيث بلغ سعر الحزم الصغيرة من 100 إلى 150 ريالًا؛ فيما بلغت حمولات سيارات النقل الصغيرة ما بين 800 إلى 2000 ريال، حسب نوعية وجودة الحطب ومصدره أيضًا.

من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الدكتور علي المنصور في حديثه لـ"سبق"، أن مكتب الوزارة في المحافظة يقوم -حسب الإمكانيات المتاحة له- بمتابعة وضبط المخالفين لنظام المراعي والغابات.

وأكد المنصور أنه حاليًا يوجد لجنة تم تشكيلها بالمحافظة؛ لمتابعة وضبط المخالفين، وهناك تعاون مع البلديات، وكذلك المحافظة والجهات الأمنية، ويتم فرض غرامات على مَن يتم ضبطهم من لجنة مكوّنة للنظر في فرض العقوبات على مخالفي نظام المراعي والغابات بمنطقة الرياض، ونسعى لضبط كل من يتواجد، بالتعاون مع بقية الجهات المذكورة.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
01:28 PM

الخرج.. باعة الحطب المحلي في ازدياد و"الزراعة": نعمل وفق الإمكانات المتاحة

"سبق" ترصد.. كميات ضخمة وأسعارًا مرتفعة بشكل علني دون رقابة

A A A
عبدالسلام العنزي - الخرج
9
3,769

لا يزال باعة الحطب المحلي في محافظة الخرج، يتجاهلون تحذيرات الجهات المختصة، وأصبحوا يتواجدون بازدياد يومًا بعد يوم، للبيع العشوائي وبشكل علني دون اعتبار لأي عقوبات أو غرامات قد تُفرض بحقهم من قِبَل تلك الجهات لمخالفتهم الأنظمة والقوانين.

ورصدت "سبق"، خلال جولتها، تواجد عدد كبير من باعة الحطب المحلي في أحد الميادين الرئيسية بالمحافظة، وهم يعرضون -بأريحية وأمان تام- حمولات ضخمة من الحطب المحلي، تنوعت ما بين حِزَم صغيرة ومركبات صغيرة وكبيرة.

وتفاوتت الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في الأعوام السابقة؛ حيث بلغ سعر الحزم الصغيرة من 100 إلى 150 ريالًا؛ فيما بلغت حمولات سيارات النقل الصغيرة ما بين 800 إلى 2000 ريال، حسب نوعية وجودة الحطب ومصدره أيضًا.

من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الدكتور علي المنصور في حديثه لـ"سبق"، أن مكتب الوزارة في المحافظة يقوم -حسب الإمكانيات المتاحة له- بمتابعة وضبط المخالفين لنظام المراعي والغابات.

وأكد المنصور أنه حاليًا يوجد لجنة تم تشكيلها بالمحافظة؛ لمتابعة وضبط المخالفين، وهناك تعاون مع البلديات، وكذلك المحافظة والجهات الأمنية، ويتم فرض غرامات على مَن يتم ضبطهم من لجنة مكوّنة للنظر في فرض العقوبات على مخالفي نظام المراعي والغابات بمنطقة الرياض، ونسعى لضبط كل من يتواجد، بالتعاون مع بقية الجهات المذكورة.

اعلان

بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
6,948
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,622
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,293
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,708

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة