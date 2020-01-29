الخرج.. باعة الحطب المحلي في ازدياد و"الزراعة": نعمل وفق الإمكانات المتاحة

"سبق" ترصد.. كميات ضخمة وأسعارًا مرتفعة بشكل علني دون رقابة

لا يزال باعة الحطب المحلي في محافظة الخرج، يتجاهلون تحذيرات الجهات المختصة، وأصبحوا يتواجدون بازدياد يومًا بعد يوم، للبيع العشوائي وبشكل علني دون اعتبار لأي عقوبات أو غرامات قد تُفرض بحقهم من قِبَل تلك الجهات لمخالفتهم الأنظمة والقوانين.

ورصدت "سبق"، خلال جولتها، تواجد عدد كبير من باعة الحطب المحلي في أحد الميادين الرئيسية بالمحافظة، وهم يعرضون -بأريحية وأمان تام- حمولات ضخمة من الحطب المحلي، تنوعت ما بين حِزَم صغيرة ومركبات صغيرة وكبيرة.

وتفاوتت الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في الأعوام السابقة؛ حيث بلغ سعر الحزم الصغيرة من 100 إلى 150 ريالًا؛ فيما بلغت حمولات سيارات النقل الصغيرة ما بين 800 إلى 2000 ريال، حسب نوعية وجودة الحطب ومصدره أيضًا.

من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الدكتور علي المنصور في حديثه لـ"سبق"، أن مكتب الوزارة في المحافظة يقوم -حسب الإمكانيات المتاحة له- بمتابعة وضبط المخالفين لنظام المراعي والغابات.

وأكد المنصور أنه حاليًا يوجد لجنة تم تشكيلها بالمحافظة؛ لمتابعة وضبط المخالفين، وهناك تعاون مع البلديات، وكذلك المحافظة والجهات الأمنية، ويتم فرض غرامات على مَن يتم ضبطهم من لجنة مكوّنة للنظر في فرض العقوبات على مخالفي نظام المراعي والغابات بمنطقة الرياض، ونسعى لضبط كل من يتواجد، بالتعاون مع بقية الجهات المذكورة.