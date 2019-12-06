"مدني جازان" تحذّر من بطون الأودية ومجاري السيول

عقب تنبيه "الأرصاد" من سحب رعدية ورياح سطحية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من تكوُّن سحب رعدية تُصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظتَي بيش وفرسان.