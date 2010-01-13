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"معادن" و"سرك" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستدامة البيئية

تتضمن بحث الفرص المتاحة في مواقع الأعمال بمختلف المناطق

وقّعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، لبحث الفرص المتاحة في مشروعات ومواقع أعمال معادن في مختلف المناطق، للاستفادة من مجالات التدوير وتعزيز استقرار البيئة.

ووقّعت المذكرة على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2022 والمقام حالياً في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى التعاون الاستراتيجي المشترك بين معادن وسرك لإعداد دراسات الجدوى وتطوير المبادرات الصديقة للبيئة لتعزيز الاستدامة، وبما يتوافق مع استهداف المملكة للوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، عبر تحليل الفرص والعمليات المتاحة لإعادة التدوير والتصنيع والتطوير من أجل الاستخدام الأمثل للموارد، إضافة إلى المساهمة في إيجاد مخرجات ذات قيمة مضافة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعادن المهندس عبدالعزيز الحربي: في معادن نسعى إلى تأكيد التزامنا بجميع جوانب الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مختلف مواقع أعمالنا لتحقيق أهداف استراتيجية معادن 2040 والتي من خلالها نعزز ريادتنا لصناعة التعدين في المملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سرك" المهندس زياد بن محمد الشيحة: المذكرة تأتي ضمن جهود الشركة الهادفة للاستثمار في تطوير تقنيات معالجة مخلفات التعدين لضمان تحقيق مستقبل مستدام يركز على البيئة والطاقة والمناخ.

يذكر أن معادن قد أصبحت اليوم بشراكاتها العالمية والمحلية -في زمن قياسي- الشركة الوطنية الرائدة لتطوير صناعة التعدين، والركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر خمس عشرة شركة تعدين في العالم، وتساهم معادن في تعزيز مكانة المملكة لتكون ضمن أكبر 3 منتجين ومصدّرين لأسمدة الفوسفات في العالم.

يشار إلى أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" هي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست في عام 2017، لقيادة الاقتصاد الدائري في المملكة من أجل مستقبل مستدام.

وتعمل الشركة على تطوير وتملك وتشغيل واستثمار أنشطة متعددة تشمل مختلف أنواع النفايات، وتمويل تلك الأنشطة بهدف بناء قدرات إعادة التدوير في المملكة برفع إجمالي عمليات إعادة تدوير النفايات البلدية إلى 94%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معادن" و"سرك" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستدامة البيئية
سبق

وقّعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، لبحث الفرص المتاحة في مشروعات ومواقع أعمال معادن في مختلف المناطق، للاستفادة من مجالات التدوير وتعزيز استقرار البيئة.

ووقّعت المذكرة على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2022 والمقام حالياً في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى التعاون الاستراتيجي المشترك بين معادن وسرك لإعداد دراسات الجدوى وتطوير المبادرات الصديقة للبيئة لتعزيز الاستدامة، وبما يتوافق مع استهداف المملكة للوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، عبر تحليل الفرص والعمليات المتاحة لإعادة التدوير والتصنيع والتطوير من أجل الاستخدام الأمثل للموارد، إضافة إلى المساهمة في إيجاد مخرجات ذات قيمة مضافة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعادن المهندس عبدالعزيز الحربي: في معادن نسعى إلى تأكيد التزامنا بجميع جوانب الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مختلف مواقع أعمالنا لتحقيق أهداف استراتيجية معادن 2040 والتي من خلالها نعزز ريادتنا لصناعة التعدين في المملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سرك" المهندس زياد بن محمد الشيحة: المذكرة تأتي ضمن جهود الشركة الهادفة للاستثمار في تطوير تقنيات معالجة مخلفات التعدين لضمان تحقيق مستقبل مستدام يركز على البيئة والطاقة والمناخ.

يذكر أن معادن قد أصبحت اليوم بشراكاتها العالمية والمحلية -في زمن قياسي- الشركة الوطنية الرائدة لتطوير صناعة التعدين، والركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر خمس عشرة شركة تعدين في العالم، وتساهم معادن في تعزيز مكانة المملكة لتكون ضمن أكبر 3 منتجين ومصدّرين لأسمدة الفوسفات في العالم.

يشار إلى أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" هي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست في عام 2017، لقيادة الاقتصاد الدائري في المملكة من أجل مستقبل مستدام.

وتعمل الشركة على تطوير وتملك وتشغيل واستثمار أنشطة متعددة تشمل مختلف أنواع النفايات، وتمويل تلك الأنشطة بهدف بناء قدرات إعادة التدوير في المملكة برفع إجمالي عمليات إعادة تدوير النفايات البلدية إلى 94%.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:35 PM

"معادن" و"سرك" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستدامة البيئية

تتضمن بحث الفرص المتاحة في مواقع الأعمال بمختلف المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، لبحث الفرص المتاحة في مشروعات ومواقع أعمال معادن في مختلف المناطق، للاستفادة من مجالات التدوير وتعزيز استقرار البيئة.

ووقّعت المذكرة على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2022 والمقام حالياً في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى التعاون الاستراتيجي المشترك بين معادن وسرك لإعداد دراسات الجدوى وتطوير المبادرات الصديقة للبيئة لتعزيز الاستدامة، وبما يتوافق مع استهداف المملكة للوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، عبر تحليل الفرص والعمليات المتاحة لإعادة التدوير والتصنيع والتطوير من أجل الاستخدام الأمثل للموارد، إضافة إلى المساهمة في إيجاد مخرجات ذات قيمة مضافة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعادن المهندس عبدالعزيز الحربي: في معادن نسعى إلى تأكيد التزامنا بجميع جوانب الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مختلف مواقع أعمالنا لتحقيق أهداف استراتيجية معادن 2040 والتي من خلالها نعزز ريادتنا لصناعة التعدين في المملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سرك" المهندس زياد بن محمد الشيحة: المذكرة تأتي ضمن جهود الشركة الهادفة للاستثمار في تطوير تقنيات معالجة مخلفات التعدين لضمان تحقيق مستقبل مستدام يركز على البيئة والطاقة والمناخ.

يذكر أن معادن قد أصبحت اليوم بشراكاتها العالمية والمحلية -في زمن قياسي- الشركة الوطنية الرائدة لتطوير صناعة التعدين، والركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر خمس عشرة شركة تعدين في العالم، وتساهم معادن في تعزيز مكانة المملكة لتكون ضمن أكبر 3 منتجين ومصدّرين لأسمدة الفوسفات في العالم.

يشار إلى أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" هي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست في عام 2017، لقيادة الاقتصاد الدائري في المملكة من أجل مستقبل مستدام.

وتعمل الشركة على تطوير وتملك وتشغيل واستثمار أنشطة متعددة تشمل مختلف أنواع النفايات، وتمويل تلك الأنشطة بهدف بناء قدرات إعادة التدوير في المملكة برفع إجمالي عمليات إعادة تدوير النفايات البلدية إلى 94%.

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