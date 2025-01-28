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مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتكبد خسائر والأسعار تهبط إلى أدنى مستوى

واصلت أسعار الذهب تكبد خسائر وهبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى زيادة أسعار الفائدة في مارس.

وبحلول الساعة 1134 بتوقيت جرينتش كان الذهب منخفضًا في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1809 دولارات للأوقية "الأونصة"، بعدما نزل نحو 1.6% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1808.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 23.12 دولارًا للأوقية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتكبد خسائر والأسعار تهبط إلى أدنى مستوى
سبق

واصلت أسعار الذهب تكبد خسائر وهبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى زيادة أسعار الفائدة في مارس.

وبحلول الساعة 1134 بتوقيت جرينتش كان الذهب منخفضًا في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1809 دولارات للأوقية "الأونصة"، بعدما نزل نحو 1.6% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1808.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 23.12 دولارًا للأوقية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
05:04 PM

مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتكبد خسائر والأسعار تهبط إلى أدنى مستوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت أسعار الذهب تكبد خسائر وهبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى زيادة أسعار الفائدة في مارس.

وبحلول الساعة 1134 بتوقيت جرينتش كان الذهب منخفضًا في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1809 دولارات للأوقية "الأونصة"، بعدما نزل نحو 1.6% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1808.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 23.12 دولارًا للأوقية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,757
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,927
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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