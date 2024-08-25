النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نهاية مأساوية لوافدَيْن في المجمعة .. الأول معلق بشاحنة والآخر منتحر

في حادثيْن منفصليْن والجهات الأمنية باشرت التحقيق وقامت بالتحريات

في حادثيْن منفصليْن تمّ العثور على وافدَيْن فارقا الحياة وقد عَلِقا بحبل في رقبتيهما في محافظة المجمعة.

في التفاصيل، أقدم وافدٌ آسيوي على الانتحار في غرفته بمركز جلاجل- جنوبي المجمعة، فيما وُجد وافدٌ آسيوي آخر متوفى ومعلق بحبل في شاحنته على طريق الأرطاوية- شرقي المجمعة.

وكان أحد الوافدين قد لقي مصرعه بعدما ربط حبلاً في رقبته وعلّقه في سقف غرفته بمركز جلاجل، وكشف عن الواقعة أحد زملائه بعدما اتصل به مراراً ولم يرد، فقام بالاتصال بكفيله وذهبا إلى غرفته وفتحا الباب المقفل بالقوة، ليجداه معلقاً بسقف غرفته وقد فارق الحياة، وعلى الفور تمّ إبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها باشرت الحادثة.

وفي حادثة أخرى، بُلغت الجهات الأمنية بوجود وافد آسيوي معلق بشاحنته على طريق الأرطاوية - حفر الباطن، بالقرب من مركز الأرطاوية- شرقي المجمعة، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وقامت بعمل التحريات والتحقيق في أسباب الوفاة؛ للتأكّد من عدم وجود شبهة جنائية، وتمّت إحالة القضية إلى النيابة العامة لعمل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نهاية مأساوية لوافدَيْن في المجمعة .. الأول معلق بشاحنة والآخر منتحر
سبق

في حادثيْن منفصليْن تمّ العثور على وافدَيْن فارقا الحياة وقد عَلِقا بحبل في رقبتيهما في محافظة المجمعة.

في التفاصيل، أقدم وافدٌ آسيوي على الانتحار في غرفته بمركز جلاجل- جنوبي المجمعة، فيما وُجد وافدٌ آسيوي آخر متوفى ومعلق بحبل في شاحنته على طريق الأرطاوية- شرقي المجمعة.

وكان أحد الوافدين قد لقي مصرعه بعدما ربط حبلاً في رقبته وعلّقه في سقف غرفته بمركز جلاجل، وكشف عن الواقعة أحد زملائه بعدما اتصل به مراراً ولم يرد، فقام بالاتصال بكفيله وذهبا إلى غرفته وفتحا الباب المقفل بالقوة، ليجداه معلقاً بسقف غرفته وقد فارق الحياة، وعلى الفور تمّ إبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها باشرت الحادثة.

وفي حادثة أخرى، بُلغت الجهات الأمنية بوجود وافد آسيوي معلق بشاحنته على طريق الأرطاوية - حفر الباطن، بالقرب من مركز الأرطاوية- شرقي المجمعة، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وقامت بعمل التحريات والتحقيق في أسباب الوفاة؛ للتأكّد من عدم وجود شبهة جنائية، وتمّت إحالة القضية إلى النيابة العامة لعمل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
11:56 AM

نهاية مأساوية لوافدَيْن في المجمعة .. الأول معلق بشاحنة والآخر منتحر

في حادثيْن منفصليْن والجهات الأمنية باشرت التحقيق وقامت بالتحريات

A A A
فلاح الجوفان - المجمعة
7
6,974

في حادثيْن منفصليْن تمّ العثور على وافدَيْن فارقا الحياة وقد عَلِقا بحبل في رقبتيهما في محافظة المجمعة.

في التفاصيل، أقدم وافدٌ آسيوي على الانتحار في غرفته بمركز جلاجل- جنوبي المجمعة، فيما وُجد وافدٌ آسيوي آخر متوفى ومعلق بحبل في شاحنته على طريق الأرطاوية- شرقي المجمعة.

وكان أحد الوافدين قد لقي مصرعه بعدما ربط حبلاً في رقبته وعلّقه في سقف غرفته بمركز جلاجل، وكشف عن الواقعة أحد زملائه بعدما اتصل به مراراً ولم يرد، فقام بالاتصال بكفيله وذهبا إلى غرفته وفتحا الباب المقفل بالقوة، ليجداه معلقاً بسقف غرفته وقد فارق الحياة، وعلى الفور تمّ إبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها باشرت الحادثة.

وفي حادثة أخرى، بُلغت الجهات الأمنية بوجود وافد آسيوي معلق بشاحنته على طريق الأرطاوية - حفر الباطن، بالقرب من مركز الأرطاوية- شرقي المجمعة، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وقامت بعمل التحريات والتحقيق في أسباب الوفاة؛ للتأكّد من عدم وجود شبهة جنائية، وتمّت إحالة القضية إلى النيابة العامة لعمل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,359
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,072
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,043
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,287

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة