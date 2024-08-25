نهاية مأساوية لوافدَيْن في المجمعة .. الأول معلق بشاحنة والآخر منتحر

في حادثيْن منفصليْن والجهات الأمنية باشرت التحقيق وقامت بالتحريات

في حادثيْن منفصليْن تمّ العثور على وافدَيْن فارقا الحياة وقد عَلِقا بحبل في رقبتيهما في محافظة المجمعة.

في التفاصيل، أقدم وافدٌ آسيوي على الانتحار في غرفته بمركز جلاجل- جنوبي المجمعة، فيما وُجد وافدٌ آسيوي آخر متوفى ومعلق بحبل في شاحنته على طريق الأرطاوية- شرقي المجمعة.

وكان أحد الوافدين قد لقي مصرعه بعدما ربط حبلاً في رقبته وعلّقه في سقف غرفته بمركز جلاجل، وكشف عن الواقعة أحد زملائه بعدما اتصل به مراراً ولم يرد، فقام بالاتصال بكفيله وذهبا إلى غرفته وفتحا الباب المقفل بالقوة، ليجداه معلقاً بسقف غرفته وقد فارق الحياة، وعلى الفور تمّ إبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها باشرت الحادثة.

وفي حادثة أخرى، بُلغت الجهات الأمنية بوجود وافد آسيوي معلق بشاحنته على طريق الأرطاوية - حفر الباطن، بالقرب من مركز الأرطاوية- شرقي المجمعة، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وقامت بعمل التحريات والتحقيق في أسباب الوفاة؛ للتأكّد من عدم وجود شبهة جنائية، وتمّت إحالة القضية إلى النيابة العامة لعمل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.