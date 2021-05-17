بالفيديو .. "الطيران المدني": الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين للخارج

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إقلاع أول رحلة طيران بعد رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية.



وقالت "الهيئة": "‏الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية، استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة".



وأضافت في مقطع فيديو: "الساعة الـ1:00 صباحًا لحظة السماح بسفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية. ها نحن نتوِّج التزامنا، وباستمرار التزامنا نحافظ على مكتسباتنا استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)