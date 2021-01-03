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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير "البيئة" يدشن الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك

لتحسين تجربة المستفيدين من خدمات الاستيراد والتصدير

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الربط الإلكتروني التكاملي مع الهيئة العامة للجمارك من خلال منصة أنعام "بلس" ومنصة "فسح"، وذلك لتحقيق أداء عالٍ وتحسين خدمات المستفيدين في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن هذا الربط يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أداء عالٍ في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة، كما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الاستيراد والتصدير التي تقدمها الوزارة، من خلال خدمة إلكترونية تبدأ منذ تقديم الطلب حتى الفسح النهائي للإرساليات المستوردة.

كما بيَّن "البطشان" أن هذا الربط الإلكتروني يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، والمحافظة على البيئة عبر تطبيق مبدأ "بيئة بلا ورق"، وذلك من خلال إيقاف جميع التعاملات الورقية.

من جانبه أوضح وكيل الجمارك السعودية لتيسير التجار المهندس عبدالرحمن الذكير، أن "عملية الربط الإلكتروني بين منصتي فسح وأنعام بلس تأتي تعزيزًا للعمل التكاملي القائم بين الجهات ذات العلاقة بالفسح، إضافةً إلى أن إتمام الربط سيُسهم في تحقيق أهداف تيسير التجارة عبر الحدود ورفع كفاءة التبادل التجاري من خلال تسريع إجراءات الاستيراد، وتقليص مدة فسح المنتجات الخاضعة لرقابة وزارة البيئة والزراعة والمياه وخدمات قطاع الثروة الحيوانية".

وأكد أن الجمارك السعودية تسعى باستمرار بالتعاون مع جميع شركائها في تقديم خدمات جمركية متميزة عبر تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها بما يُحقق تحسين تجربة العملاء.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير "البيئة" يدشن الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك
سبق

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الربط الإلكتروني التكاملي مع الهيئة العامة للجمارك من خلال منصة أنعام "بلس" ومنصة "فسح"، وذلك لتحقيق أداء عالٍ وتحسين خدمات المستفيدين في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن هذا الربط يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أداء عالٍ في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة، كما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الاستيراد والتصدير التي تقدمها الوزارة، من خلال خدمة إلكترونية تبدأ منذ تقديم الطلب حتى الفسح النهائي للإرساليات المستوردة.

كما بيَّن "البطشان" أن هذا الربط الإلكتروني يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، والمحافظة على البيئة عبر تطبيق مبدأ "بيئة بلا ورق"، وذلك من خلال إيقاف جميع التعاملات الورقية.

من جانبه أوضح وكيل الجمارك السعودية لتيسير التجار المهندس عبدالرحمن الذكير، أن "عملية الربط الإلكتروني بين منصتي فسح وأنعام بلس تأتي تعزيزًا للعمل التكاملي القائم بين الجهات ذات العلاقة بالفسح، إضافةً إلى أن إتمام الربط سيُسهم في تحقيق أهداف تيسير التجارة عبر الحدود ورفع كفاءة التبادل التجاري من خلال تسريع إجراءات الاستيراد، وتقليص مدة فسح المنتجات الخاضعة لرقابة وزارة البيئة والزراعة والمياه وخدمات قطاع الثروة الحيوانية".

وأكد أن الجمارك السعودية تسعى باستمرار بالتعاون مع جميع شركائها في تقديم خدمات جمركية متميزة عبر تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها بما يُحقق تحسين تجربة العملاء.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
06:21 PM

وزير "البيئة" يدشن الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك

لتحسين تجربة المستفيدين من خدمات الاستيراد والتصدير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الربط الإلكتروني التكاملي مع الهيئة العامة للجمارك من خلال منصة أنعام "بلس" ومنصة "فسح"، وذلك لتحقيق أداء عالٍ وتحسين خدمات المستفيدين في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن هذا الربط يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أداء عالٍ في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة، كما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الاستيراد والتصدير التي تقدمها الوزارة، من خلال خدمة إلكترونية تبدأ منذ تقديم الطلب حتى الفسح النهائي للإرساليات المستوردة.

كما بيَّن "البطشان" أن هذا الربط الإلكتروني يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، والمحافظة على البيئة عبر تطبيق مبدأ "بيئة بلا ورق"، وذلك من خلال إيقاف جميع التعاملات الورقية.

من جانبه أوضح وكيل الجمارك السعودية لتيسير التجار المهندس عبدالرحمن الذكير، أن "عملية الربط الإلكتروني بين منصتي فسح وأنعام بلس تأتي تعزيزًا للعمل التكاملي القائم بين الجهات ذات العلاقة بالفسح، إضافةً إلى أن إتمام الربط سيُسهم في تحقيق أهداف تيسير التجارة عبر الحدود ورفع كفاءة التبادل التجاري من خلال تسريع إجراءات الاستيراد، وتقليص مدة فسح المنتجات الخاضعة لرقابة وزارة البيئة والزراعة والمياه وخدمات قطاع الثروة الحيوانية".

وأكد أن الجمارك السعودية تسعى باستمرار بالتعاون مع جميع شركائها في تقديم خدمات جمركية متميزة عبر تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها بما يُحقق تحسين تجربة العملاء.

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