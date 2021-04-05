"تعليم تبوك" يودع أكثر من 8 ملايين ريال ميزانية تشغيلية لمدارس المنطقة

بند النظافة عن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، إيداع مبالغ الميزانية التشغيلية (بند النظافة) في مدارس المنطقة بمبلغ (8.430.240) ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين ريالًا، للفصل الثاني من العام الدراسي الجاري.

وثمّن مدير تعليم تبوك رعاية وعناية القيادة الحكيمة -حفظها الله- وما تقدمه من دعم سخي للتعليم؛ مثمنًا المتابعة الكريمة من أمير المنطقة، معربًا عن شكره لوزير التعليم وجميع مسؤولي الوزارة على حرصهم لما يخدم العمل التعليمي.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية كافة عبر نظام الصرف السريع.