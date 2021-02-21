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بعد إعلان وظائف للرجال فقط.. "الموارد البشرية" توضِّح: الإعلان مخالف.. المواطنون متساوون في حق العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخالفة الإعلانات التي تحدد وظائف لجنس دون آخر.

وفي رد على استفسار عن إعلان مؤسسة وظائف للرجال فقط قالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "الإعلان مخالف للمادة الثالثة من نظام العمل". وأوضحت أن ‏العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام.

وقالت: "المواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل، أو عند التوظيف أو الإعلان".

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بعد إعلان وظائف للرجال فقط.. "الموارد البشرية" توضِّح: الإعلان مخالف.. المواطنون متساوون في حق العمل
سبق

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخالفة الإعلانات التي تحدد وظائف لجنس دون آخر.

وفي رد على استفسار عن إعلان مؤسسة وظائف للرجال فقط قالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "الإعلان مخالف للمادة الثالثة من نظام العمل". وأوضحت أن ‏العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام.

وقالت: "المواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل، أو عند التوظيف أو الإعلان".

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
10:47 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
11:11 PM

بعد إعلان وظائف للرجال فقط.. "الموارد البشرية" توضِّح: الإعلان مخالف.. المواطنون متساوون في حق العمل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
2,098

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخالفة الإعلانات التي تحدد وظائف لجنس دون آخر.

وفي رد على استفسار عن إعلان مؤسسة وظائف للرجال فقط قالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "الإعلان مخالف للمادة الثالثة من نظام العمل". وأوضحت أن ‏العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام.

وقالت: "المواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل، أو عند التوظيف أو الإعلان".

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