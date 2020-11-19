أبها.. سقوط "شاهر سلاحه" الهارب من محطة وقود لعدم دفع النقود

تابعت الجهات المختصة العمل بشأنه وأشعرت النيابة العامة للإجراءات

تمكنت دوريات الأمن بمدينة أبها، من الإطاحة بمواطن قام بتعبئة الوقود لسيارته، ثم أشهَرَ السلاح الأبيض لعمال المحطة، ولاذ بالفرار مسببًا أضرارًا وخطرًا للمحطة والعاملين فيها ومرتاديها.

وأوضح سناب وزارة الداخلية، مساء أمس، أنه بعد أن تَلَقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن قيام أحد الأشخاص بتعبئة وقود مركبة دون دفع النقود، وأشهَرَ سلاحًا أبيض على أحد العمال بمحطة الوقود غرب مدينة أبها، ثم هرب من الموقع مسببًا أضرارًا بالمحطة؛ فقد أسفرت إجراءات البحث بالجهة المختصة بدوريات الأمن عن القبض عليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وأشعرت النيابة العامة بذلك.