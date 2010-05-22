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التعليم: إتاحة التقديم على إجراءات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية

من خلال نظام "فارس"

كشفت وزارة التعليم، أنه ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية، وتحقيق مصلحة التعليم؛ تتيح وزارة التعليم يوم غد الأحد 11/ 10/ 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً، التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال ‫نظام فارس.

moe.gov.sa/ar/mediacenter

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التعليم: إتاحة التقديم على إجراءات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية
سبق

كشفت وزارة التعليم، أنه ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية، وتحقيق مصلحة التعليم؛ تتيح وزارة التعليم يوم غد الأحد 11/ 10/ 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً، التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال ‫نظام فارس.

moe.gov.sa/ar/mediacenter

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
06:17 PM
اخر تعديل
22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
11:26 PM

التعليم: إتاحة التقديم على إجراءات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية

من خلال نظام "فارس"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
5,503

كشفت وزارة التعليم، أنه ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية، وتحقيق مصلحة التعليم؛ تتيح وزارة التعليم يوم غد الأحد 11/ 10/ 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً، التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال ‫نظام فارس.

moe.gov.sa/ar/mediacenter

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