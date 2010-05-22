التعليم: إتاحة التقديم على إجراءات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية

من خلال نظام "فارس"

كشفت وزارة التعليم، أنه ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية، وتحقيق مصلحة التعليم؛ تتيح وزارة التعليم يوم غد الأحد 11/ 10/ 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً، التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال ‫نظام فارس.

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