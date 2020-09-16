يُذكر أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الندوة العالمية الإنسانية للتخفيف عن المتضررين من جائحة كورونا بتوزيع آلاف السلال الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً، مشيدين بجهود الندوة في إيصال المساعدات لهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

وزّعت الندوة العالمية سلالاً غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة من متضررين جائحة كورونا في منطقتي أوداما وانغاوندي بالكاميرون.

"الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على متضرري كورونا في الكاميرون صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-16 وزّعت الندوة العالمية سلالاً غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة من متضررين جائحة كورونا في منطقتي أوداما وانغاوندي بالكاميرون. وعبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً، مشيدين بجهود الندوة في إيصال المساعدات لهم في ظل هذه الظروف الصعبة. يُذكر أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الندوة العالمية الإنسانية للتخفيف عن المتضررين من جائحة كورونا بتوزيع آلاف السلال الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 02:55 PM

"الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على متضرري كورونا في الكاميرون ضمن مبادراتها الانسانية والمستفيدون عبروا عن شكرهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً





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وزّعت الندوة العالمية سلالاً غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة من متضررين جائحة كورونا في منطقتي أوداما وانغاوندي بالكاميرون.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً، مشيدين بجهود الندوة في إيصال المساعدات لهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

يُذكر أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الندوة العالمية الإنسانية للتخفيف عن المتضررين من جائحة كورونا بتوزيع آلاف السلال الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم.