النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 621 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 982 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على متضرري كورونا في الكاميرون

ضمن مبادراتها الانسانية والمستفيدون عبروا عن شكرهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً

وزّعت الندوة العالمية سلالاً غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة من متضررين جائحة كورونا في منطقتي أوداما وانغاوندي بالكاميرون.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً، مشيدين بجهود الندوة في إيصال المساعدات لهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

يُذكر أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الندوة العالمية الإنسانية للتخفيف عن المتضررين من جائحة كورونا بتوزيع آلاف السلال الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم.

مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على متضرري كورونا في الكاميرون
سبق

وزّعت الندوة العالمية سلالاً غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة من متضررين جائحة كورونا في منطقتي أوداما وانغاوندي بالكاميرون.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً، مشيدين بجهود الندوة في إيصال المساعدات لهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

يُذكر أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الندوة العالمية الإنسانية للتخفيف عن المتضررين من جائحة كورونا بتوزيع آلاف السلال الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:55 PM

"الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على متضرري كورونا في الكاميرون

ضمن مبادراتها الانسانية والمستفيدون عبروا عن شكرهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
250

وزّعت الندوة العالمية سلالاً غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة من متضررين جائحة كورونا في منطقتي أوداما وانغاوندي بالكاميرون.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً، مشيدين بجهود الندوة في إيصال المساعدات لهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

يُذكر أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الندوة العالمية الإنسانية للتخفيف عن المتضررين من جائحة كورونا بتوزيع آلاف السلال الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,066
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,958
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,729
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,603

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة