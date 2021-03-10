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الإطاحة بمقيمَيْن يمارسان علاج المرضى بدون ترخيص في موقعَيْن بالرياض

عُثر بحوزتهما على معدات وعقاقير ومستلزمات طبية متنوعة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه بالتنسيق مع الجهة المختصة بصحة الرياض، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية -بفضل الله- من ضبط مقيمَيْن اثنَيْن من الجنسية الباكستانية (في العقد الرابع من العمر)؛ لممارستهما نشاطًا غير مرخص في موقعَيْن بأحد أحياء مدينة الرياض، اتخذاهما عيادتَيْن لعلاج المرضى، وعُثر بهما على معدات وعقاقير ومستلزمات طبية متنوعة.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما، وتحريز المضبوطات، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.


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الإطاحة بمقيمَيْن يمارسان علاج المرضى بدون ترخيص في موقعَيْن بالرياض
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه بالتنسيق مع الجهة المختصة بصحة الرياض، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية -بفضل الله- من ضبط مقيمَيْن اثنَيْن من الجنسية الباكستانية (في العقد الرابع من العمر)؛ لممارستهما نشاطًا غير مرخص في موقعَيْن بأحد أحياء مدينة الرياض، اتخذاهما عيادتَيْن لعلاج المرضى، وعُثر بهما على معدات وعقاقير ومستلزمات طبية متنوعة.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما، وتحريز المضبوطات، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.


10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:03 PM

الإطاحة بمقيمَيْن يمارسان علاج المرضى بدون ترخيص في موقعَيْن بالرياض

عُثر بحوزتهما على معدات وعقاقير ومستلزمات طبية متنوعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,054

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه بالتنسيق مع الجهة المختصة بصحة الرياض، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية -بفضل الله- من ضبط مقيمَيْن اثنَيْن من الجنسية الباكستانية (في العقد الرابع من العمر)؛ لممارستهما نشاطًا غير مرخص في موقعَيْن بأحد أحياء مدينة الرياض، اتخذاهما عيادتَيْن لعلاج المرضى، وعُثر بهما على معدات وعقاقير ومستلزمات طبية متنوعة.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما، وتحريز المضبوطات، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.


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