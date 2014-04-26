"اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات": "الكبتاجون" من أكثر المواد تأثيرًا على العقل
قالت إنه مادة سُمّية تدمِّر الخلايا العصبية وتُحدث إعاقة مستديمة
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن أن الإمفيتامين "الكبتاجون" يعتبر من أكثر المواد تأثيرًا على العقل.
وتفصيلاً، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر" إن الإمفيتامين "الكبتاجون" مادة سمية، تُدمِّر الخلايا العصبية، وتُفرز مواد عدة، تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، مثل هرمونات الأدرينالين، والدوبامين، والسوروتولين، حتى بعد سحب الإميفتامين من الجسم.
"اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات": "الكبتاجون" من أكثر المواد تأثيرًا على العقل
ذياب الشمريسبق2021-04-26
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن أن الإمفيتامين "الكبتاجون" يعتبر من أكثر المواد تأثيرًا على العقل.
وتفصيلاً، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر" إن الإمفيتامين "الكبتاجون" مادة سمية، تُدمِّر الخلايا العصبية، وتُفرز مواد عدة، تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، مثل هرمونات الأدرينالين، والدوبامين، والسوروتولين، حتى بعد سحب الإميفتامين من الجسم.
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن أن الإمفيتامين "الكبتاجون" يعتبر من أكثر المواد تأثيرًا على العقل.
وتفصيلاً، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر" إن الإمفيتامين "الكبتاجون" مادة سمية، تُدمِّر الخلايا العصبية، وتُفرز مواد عدة، تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، مثل هرمونات الأدرينالين، والدوبامين، والسوروتولين، حتى بعد سحب الإميفتامين من الجسم.