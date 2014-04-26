النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات": "الكبتاجون" من أكثر المواد تأثيرًا على العقل

قالت إنه مادة سُمّية تدمِّر الخلايا العصبية وتُحدث إعاقة مستديمة

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن أن الإمفيتامين "الكبتاجون" يعتبر من أكثر المواد تأثيرًا على العقل.

وتفصيلاً، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر" إن الإمفيتامين "الكبتاجون" مادة سمية، تُدمِّر الخلايا العصبية، وتُفرز مواد عدة، تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، مثل هرمونات الأدرينالين، والدوبامين، والسوروتولين، حتى بعد سحب الإميفتامين من الجسم.

وأضافت: "من أعراض تعاطيه: رعشة اليدين، واضطراب الحواس، وتقلصات عضلية، والشعور بالاضطهاد، والعزلة والشك، وارتكاب أعمال العنف".

وتابعت بأنه "من آثار استخدامه: نقص كرات الدم البيضاء، وضعف مقاومة الأمراض، وتدمير الأوعية الدموية، والفشل الكلوي".

وأشارت إلى أن صنع الكبتاجون كان للاستخدام الدوائي، وسرعان ما ثبت خطره على العقل والجسد؛ فأصبح غير قانوني دوليًّا منذ عام (1986م) بعد أن أدرجته منظمة الصحة العالمية بوصفه أكثر المواد تأثيرًا على العقل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات": "الكبتاجون" من أكثر المواد تأثيرًا على العقل
سبق

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن أن الإمفيتامين "الكبتاجون" يعتبر من أكثر المواد تأثيرًا على العقل.

وتفصيلاً، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر" إن الإمفيتامين "الكبتاجون" مادة سمية، تُدمِّر الخلايا العصبية، وتُفرز مواد عدة، تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، مثل هرمونات الأدرينالين، والدوبامين، والسوروتولين، حتى بعد سحب الإميفتامين من الجسم.

وأضافت: "من أعراض تعاطيه: رعشة اليدين، واضطراب الحواس، وتقلصات عضلية، والشعور بالاضطهاد، والعزلة والشك، وارتكاب أعمال العنف".

وتابعت بأنه "من آثار استخدامه: نقص كرات الدم البيضاء، وضعف مقاومة الأمراض، وتدمير الأوعية الدموية، والفشل الكلوي".

وأشارت إلى أن صنع الكبتاجون كان للاستخدام الدوائي، وسرعان ما ثبت خطره على العقل والجسد؛ فأصبح غير قانوني دوليًّا منذ عام (1986م) بعد أن أدرجته منظمة الصحة العالمية بوصفه أكثر المواد تأثيرًا على العقل.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
10:48 PM

"اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات": "الكبتاجون" من أكثر المواد تأثيرًا على العقل

قالت إنه مادة سُمّية تدمِّر الخلايا العصبية وتُحدث إعاقة مستديمة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
477

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن أن الإمفيتامين "الكبتاجون" يعتبر من أكثر المواد تأثيرًا على العقل.

وتفصيلاً، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر" إن الإمفيتامين "الكبتاجون" مادة سمية، تُدمِّر الخلايا العصبية، وتُفرز مواد عدة، تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، مثل هرمونات الأدرينالين، والدوبامين، والسوروتولين، حتى بعد سحب الإميفتامين من الجسم.

وأضافت: "من أعراض تعاطيه: رعشة اليدين، واضطراب الحواس، وتقلصات عضلية، والشعور بالاضطهاد، والعزلة والشك، وارتكاب أعمال العنف".

وتابعت بأنه "من آثار استخدامه: نقص كرات الدم البيضاء، وضعف مقاومة الأمراض، وتدمير الأوعية الدموية، والفشل الكلوي".

وأشارت إلى أن صنع الكبتاجون كان للاستخدام الدوائي، وسرعان ما ثبت خطره على العقل والجسد؛ فأصبح غير قانوني دوليًّا منذ عام (1986م) بعد أن أدرجته منظمة الصحة العالمية بوصفه أكثر المواد تأثيرًا على العقل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,393
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,220
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,720
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,662

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة