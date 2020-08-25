النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ حفرالباطن يزور إدارة المجاهدين بحفرالباطن

زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، إدارة المجاهدين بحفر الباطن، وتجول على القسم الإداري بالإدارة، حيث اطلع على مركز العمليات الجديد بعد تفعيله.

وقدم مدير فرع الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، عالي عايض القحطاني، والذي كان في استقبال المحافظ، شرحاً مفصلاً عن دور مركز العمليات وآلية العمل فيه.

كما اطلع "آل سعود" على عرض المركبات الحديثة الخاصة بالإدارة، وفي ختام الزيارة قدم "القحطاني" درعاً تذكارية للمحافظ، فيما أكد الأمير منصور بن محمد آل سعود عمل الإدارة العامة للمجاهدين بالقيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتضافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة, منوهاً بما تقوم به إدارة المجاهدين من أعمال ومجهودات أمنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ حفرالباطن يزور إدارة المجاهدين بحفرالباطن
سبق

زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، إدارة المجاهدين بحفر الباطن، وتجول على القسم الإداري بالإدارة، حيث اطلع على مركز العمليات الجديد بعد تفعيله.

وقدم مدير فرع الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، عالي عايض القحطاني، والذي كان في استقبال المحافظ، شرحاً مفصلاً عن دور مركز العمليات وآلية العمل فيه.

كما اطلع "آل سعود" على عرض المركبات الحديثة الخاصة بالإدارة، وفي ختام الزيارة قدم "القحطاني" درعاً تذكارية للمحافظ، فيما أكد الأمير منصور بن محمد آل سعود عمل الإدارة العامة للمجاهدين بالقيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتضافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة, منوهاً بما تقوم به إدارة المجاهدين من أعمال ومجهودات أمنية.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
08:34 PM

محافظ حفرالباطن يزور إدارة المجاهدين بحفرالباطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
0
362

زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، إدارة المجاهدين بحفر الباطن، وتجول على القسم الإداري بالإدارة، حيث اطلع على مركز العمليات الجديد بعد تفعيله.

وقدم مدير فرع الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، عالي عايض القحطاني، والذي كان في استقبال المحافظ، شرحاً مفصلاً عن دور مركز العمليات وآلية العمل فيه.

كما اطلع "آل سعود" على عرض المركبات الحديثة الخاصة بالإدارة، وفي ختام الزيارة قدم "القحطاني" درعاً تذكارية للمحافظ، فيما أكد الأمير منصور بن محمد آل سعود عمل الإدارة العامة للمجاهدين بالقيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتضافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة, منوهاً بما تقوم به إدارة المجاهدين من أعمال ومجهودات أمنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,206
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,495
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,926

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة